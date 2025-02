Bangkok et Pékin coopèrent pour améliorer la qualité de l'air

Le Bureau municipal de l'écologie et de l'environnement de Pékin et le Département de l'environnement de l'administration métropolitaine de Bangkok ont signé mardi 18 février un protocole d'accord (MoU) sur la coopération en matière de surveillance et de gestion de la qualité de l'air.