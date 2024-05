Le Japon va financer la fermeture de centrales à charbon en Asie du Sud-Est

Le groupe financier Mizuho du Japon fournira un financement pour aider à fermer plus tôt que prévu des centrales électriques au charbon en Asie du Sud-Est.

Mizuho impose désormais des restrictions strictes sur les nouveaux financements pour les centrales électriques au charbon, ce qui l'empêche de financer des fermetures anticipées.

La société prévoit de modifier cette politique en juillet pour autoriser un financement limité aidant les opérateurs à abandonner les carburants à forte intensité de carbone. D'autres mégabanques japonaises envisagent un tel financement de transition au cas par cas.

Mizuho proposera des financements pour aider les opérateurs à rembourser les emprunts externes contractés pour construire ces installations ou à verser les dividendes promis. Laisser les investisseurs récupérer leur argent plus tôt que prévu pourrait encourager les opérateurs à fermer plus tôt les centrales à charbon.

Des efforts sont en cours pour accélérer la fermeture des centrales à charbon en Indonésie. Le capital nécessaire peut varier considérablement en fonction de la taille de l'installation et de la date à laquelle elle sera fermée, mais le coût de la fermeture d'une usine en Indonésie 10 à 15 ans plus tôt que prévu a été estimé à 300 millions d'USD.

Les Nations unies ont appelé les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à éliminer progressivement l'énergie alimentée au charbon d'ici 2030, et d'autres pays suivront d'ici 2040. Selon le Global Energy Monitor, les pays de l'OCDE réduiront 70% de leur capacité au charbon au cours de cette période, et 6% de leur capacité en dehors de l'OCDE.

Les banques japonaises se sont engagées à réduire à zéro leur encours de financement pour les projets charbonniers d'ici 2040.

Mizuho a réduit son financement total national et étranger de 299,5 milliards de yens (1,92 milliard d'USD) à la fin de l'exercice 2019 à 235,5 milliards de yens à la fin de l'exercice 2022.

