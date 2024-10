Les animaux du sculpteur français Lalanne vendus 59 millions d'USD à New York

Un ours géant, un lapin ailé, un rhinocéros, un âne qui sert de bureau : 70 sculptures d'animaux en bronze ou en pierre du Français François-Xavier Lalanne, plasticien disparu et star posthume du marché mondial de l'art, ont été vendues 59 millions d'USD aux enchères, jeudi 10 octobre à New York, a annoncé la maison Christie's.