Tour d'Espagne

Le Tchèque Bittner surprend Van Aert et Groves et remporte la 5e étape

Le jeune Tchèque Pavel Bittner a créé la surprise mercredi 21 août en s'imposant au sprint à Séville lors de la 5 e étape du Tour d'Espagne cycliste devant les deux spécialistes Kaden Groves et Wout Van Aert.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le coureur de 21 ans, dont c'est la première victoire sur le circuit World Tour, s'est mêlé au duel de sprinteurs de ce début de Vuelta et a fini par devancer le Belge sur la ligne en jetant son vélo.

"C'est incroyable ! Il y a quelques semaines j'ai remporté ma première victoire en professionnel, là, gagner une première étape sur mon premier Grand Tour je n'arrive pas à y croire", a déclaré Bittner, double vainqueur d'étape au début du mois sur le Tour de Burgos, au micro d'Eurosport.

"Battre Wout (considéré comme l'un des meilleurs sprinteurs du peloton, NDLR) c'est juste fou ! J'avais dit à mes coéquipiers qu'aujourd'hui on pouvait le faire, que je croyais en mes chances, et que si l'opportunité se présentait j'allais faire mon sprint, et c'est arrivé", s'est-il réjoui.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au terme de cette étape de plat de 177 km dans la chaleur de l'Andalousie sans aucune ascension répertoriée, le Slovène Primoz Roglic conserve lui le maillot rouge de leader du classement général, et Van Aert le maillot vert du classement à points.

Le triple vainqueur de l'épreuve, qui s'est imposé lors de la première étape de montagne mardi 20 août, dispose de 8 secondes d'avance sur le Portugais Joao Almeida, son dauphin, et 32 secondes sur l'Espagnol Enric Mas, troisième.

Le Belge Lennert Van Eetvelt est lui à la cinquième place, devancé par le porteur du maillot blanc Antonio Tiberi.

Après cette étape de plaine taillée pour un sprint massif, la route va à nouveau s'élever sur un tracé de 185,5 km jeudi 22 août entre Jerez de la Frontera et Yunquera, avec quatre ascensions au programme dont une de première catégorie, et une deuxième arrivée au sommet, à l'Alto de las Abejas (3e catégorie, 8,9 km à 3,9%).

AFP/VNA/CVN