La Bourse de Paris optimiste sur l'issue des négociations commerciales UE-USA

La Bourse de Paris est en hausse jeudi 10 juillet, portée par les records de ses pairs européens, dans un marché optimiste quant à l'issue des négociations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne au sujet des droits de douane.

>> Wall Street termine sans grand entrain face aux menaces commerciales de Trump

>> La Bourse de Paris termine en hausse après les dernières annonces de Trump

>> Wall Street veut croire à la signature d'accords commerciaux

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette de la Bourse de Paris prenait 0,67% vers 10h00, une hausse de 53,14 points à 7.931,60 points. La veille, le CAC 40 a terminé en forte hausse de 111,75 points (+1,44%).

Ailleurs en Europe, les équivalents allemand (Dax) et britannique (FTSE 100) du CAC 40 franchissaient des records en séance. L'indice parisien restait toutefois à plus de 300 points de son plus haut en date de 10 mai 2024, à 8.259,19.

L'administration Trump, qui a repoussé du 9 juillet au 1er août la date butoir pour trouver un accord avec ses partenaires commerciaux sur des surtaxes douanières, a commencé à envoyer une série de lettres pour annoncer aux pays concernés les droits de douane additionnels qui seront appliqués à leurs produits entrant aux États-Unis.

"Jusqu'à présent, les droits varient entre 25% et 50%, à l'exception du Royaume-Uni qui a réussi à s'en sortir avec un modeste 10%, tandis que l'UE attend encore d'être fixée", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

L'objectif des Européens est dans l'immédiat d'obtenir également le maintien des droits de douane appliqués à leurs produits à 10%, au lieu des 20% annoncés début avril, avec des exemptions pour des secteurs clés tels que l'aéronautique, les cosmétiques et les boissons alcoolisées.

"Personne ne croit réellement que les droits de douane seront totalement supprimés, mais la grande résilience de l'économie et la capacité d'adaptation des entreprises pourraient permettre à l'activité économique et aux bénéfices des entreprises de continuer à croître, malgré de nouveaux droits de douane américains", estime Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

"Tant que les négociations se poursuivent, l'espoir d'un bon compromis reste présent", poursuit-il.

"Ce qui pourrait ébranler les marchés, c'est si tous ces droits de douane se traduisent dans les données économiques par un ralentissement de la croissance ou par une hausse de l'inflation", commente Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

Legrand se tourne vers les interphones Cogelec

Le spécialiste du matériel électrique Legrand (+0,88% à 114,75 euros) a annoncé mercredi 9 juillet être sur le point de prendre une participation majoritaire d'à peu près 60% dans l'entreprise d'interphones Cogelec, qui sera valorisée à environ 254 millions d'euros à l'issue de l'opération.

AFP/VNA/CVN