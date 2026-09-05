Hai Phong, moteur de la stratégie maritime du Vietnam

La Résolution N°20-NQ/TW trace la voie vers une économie maritime verte et numérique, donnant un nouvel élan au développement du port de Hai Phong (Nord), fondé sur la technologie, les données et la qualité des services.

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Plus grande ville portuaire du Nord, Hai Phong s’affirme aujourd’hui comme l’un des principaux moteurs de la mise en œuvre de la Résolution N°20-NQ/TW, adoptée le 28 juillet 2026, qui vise à faire du Vietnam une puissance maritime. Cette stratégie accorde notamment une place centrale à la modernisation des infrastructures portuaires et à la formation de ressources humaines qualifiées.

Photo : VNA/CVN

Selon la Société par actions du port de Hai Phong, l’histoire du port de Hai Phong remonte à 1857. En 1874, les autorités coloniales françaises entreprirent la construction d’un port de grande envergure, doté de six entrepôts. Le site devint alors à la fois un port militaire et un port de commerce au service de l’exploitation coloniale. L’activité portuaire contribua non seulement au développement économique et démographique de Hai Phong à cette époque, mais marqua également plusieurs étapes importantes dans la formation et le développement de la ville.

Le complexe portuaire s’est hissé au 13e rang mondial en matière de performance, selon l’Indice de performance des ports à conteneurs (CPPI) 2025, publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, gagnant ainsi 17 places en un an.

Selon le classement 2025 établi par le magazine maritime britannique Loyd’s List, le port de Hai Phong s’est classé 29e parmi les 100 ports à conteneurs enregistrant les plus importants volumes de trafic au monde.

Ces résultats doivent beaucoup à la contribution de la Société par actions du port de Hai Phong, notamment à son orientation visant à construire un port intelligent, moderne, vert et durable. Actuellement, les terminaux en eaux profondes n°3 et n°4 de la Société par actions du port de Hai Phong, situés dans la zone portuaire en eaux profondes de Lach Huyên, disposent d’une capacité de traitement de 1,35 à 1,5 million d’EVP par an. Ils figurent parmi les terminaux en eaux profondes modernes permettant d’acheminer directement les marchandises vietnamiennes vers la côte Ouest des États-Unis.

D'après Pham Hông Minh, président du conseil d'administration de la Société par actions du port de Hai Phong, la Résolution 20 passe du développement de l'économie maritime à la construction d'une puissance maritime. Cette transition stratégique, qui intègre l'économie maritime à la gestion globale de l'espace maritime, au développement scientifique et technologique, à la protection de l'environnement, à la garantie de la défense et de la sécurité nationales et au renforcement de la compétitivité nationale.

Port intelligent

Selon lui, l’orientation donnée par la Résolution 20 au développement d’une économie maritime verte, de ports verts et intelligents et à la transformation numérique donnera un nouvel élan au développement du port de Hai Phong, fondé davantage sur la technologie, les données, la productivité et la qualité des services. Dans les faits, le port de Hai Phong accélère l’application des technologies numériques, renforce la connexion des données avec les organismes de gestion, déploie des plateformes telles que le Big Data, Smart TOS, l’ERP et l’IoT, et prépare la mise en place d’un écosystème Smart Port.

Photo : VNA/CVN

Outre les investissements dans les infrastructures, la société par actions du port de Hai Phong continue d'étendre son marché et de développer son réseau de clients. Le port a signé des contrats avec de nombreuses compagnies maritimes majeures, attirant de nouvelles routes commerciales et favorisant le commerce en Europe, à Singapour, en République de Corée, à Taïwan (Chine) et en Chine.

Au-delà de l'infrastructure physique, cette ambition nationale repose sur la capacité du pays à former des ressources humaines de qualité. Fondée en 1956, l’Université maritime du Vietnam est l’un des établissements de premier plan du pays pour la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines maritime et de l’économie maritime. De nombreux officiers et marins formés par l’université travaillent aujourd’hui sur des navires modernes au Vietnam et dans le monde. L’université a contribué à l’admission du Vietnam sur la "Liste blanche" de l’Organisation maritime internationale (OMI) en 2000 et est devenue en 2004 le 44e membre à part entière de l’Association internationale des universités maritimes (IAMU).

En vertu de la Décision N°1901/QĐ-TTg du 5 septembre 2025, elle vise à devenir, d’ici 2030, l’un des cinq principaux centres de formation de ressources humaines maritimes et de l’économie maritime hautement qualifiées de l’ASEAN.

Le recteur de l’université, le professeur associé et docteur Pham Xuân Duong, souligne que la force du pays réside désormais dans son capital intellectuel, illustré par les performances académiques de ses étudiants qui s'illustrent régulièrement sur la scène mondiale, à l'instar de la récente victoire de l'étudiante Nguyên Mai Chi, championne du monde 2026 de Microsoft Excel 365 Apps aux États-Unis.

Toujours selon lui, la Résolution 20 exige des établissements d’enseignement supérieur d’adapter régulièrement leurs programmes aux besoins des entreprises de l’économie maritime. Il souligne également l’importance de renforcer les liens entre universités, entreprises, organismes publics et centres de recherche afin de rapprocher la formation des réalités professionnelles.

Dans le secteur maritime, l’utilisation de technologies de simulation, de laboratoires modernes et de systèmes de formation numériques permettra aux étudiants de mieux maîtriser les technologies avancées et de réduire l’écart entre la formation et la pratique, a déclaré le professeur associé et docteur Pham Xuân Duong.

VNA/CVN