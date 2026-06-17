Le Premier ministre Lê Minh Hung visite l'exposition «Made in Tatarstan»

Dans la matinée du 17 juin, dans le cadre de son déplacement en Russie pour participer au Sommet commémoratif du 35 e anniversaire des relations ASEAN - Russie et mener des activités bilatérales, le Premier ministre Lê Minh Hung a visité l'exposition «Made in Tatarstan» à Kazan, capitale de la République du Tatarstan.

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Photo : VNA/CVN

Présentant les produits industriels et de haute technologie exposés au dirigeant vietnamien, le Premier ministre tatarstanais, Alexey Pesoshin, a souligné que le Tatarstan figurait parmi les régions les plus développées de la Fédération de Russie sur le plan économique. Il dispose d’un tissu industriel solide, avec des secteurs de pointe tels que la fabrication des camions KAMAZ, l’industrie chimique, la construction aéronautique civile, les drones, les hélicoptères, l’agroalimentaire, le textile et la fabrication de meubles.

Selon Alexey Pesoshin, «Made in Tatarstan» constitue à la fois une marque stratégique et une vitrine destinée à présenter le potentiel industriel et technologique du Tatarstan, ainsi que ses capacités de production et d’exportation.

Photo : VNA/CVN

L’exposition rassemble les principales entreprises industrielles du Tatarstan et met en avant de nombreux produits emblématiques des secteurs de l’automobile et du transport, notamment les poids lourds KAMAZ, les véhicules de luxe Aurus et la gamme de véhicules utilitaires Sollers. Le secteur aéronautique y est représenté par plusieurs modèles d’hélicoptères modernes fabriqués à Kazan.

L’événement présente également des solutions numériques développées dans la zone économique spéciale d’Innopolis, des drones destinés à la surveillance industrielle ainsi que des bornes de recharge pour véhicules électriques. Dans le domaine agricole et des équipements spécialisés, les visiteurs peuvent découvrir les machines de Kazan - Selmash, les tracteurs MTZ-Tatarstan ainsi que les véhicules spécialisés produits par ELAZ et RIAT.

L’espace extérieur de l’exposition est consacré aux véhicules, équipements et produits industriels fabriqués au Tatarstan, tandis que l’espace intérieur retrace son parcours de développement, ses réalisations marquantes et ses atouts dans les domaines de la culture, des technologies de l’information, de l’industrie, de la santé, du sport et du tourisme.

De nombreuses animations culturelles, démonstrations artisanales et présentations de spécialités culinaires y sont également proposées.

Organisée traditionnellement en marge de grands événements et sommets internationaux, l’exposition «Made in Tatarstan» accueille cette année les délégués participant au Sommet ASEAN-Russie du 15 au 19 juin, avant d’ouvrir ses portes au grand public les 20 et 21 juin.

VNA/CVN