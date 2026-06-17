L’ancienne ambassadrice du Cambodge, Chea Kimtha, décorée de l’Ordre de l’Amitié

L'ambassade du Vietnam au Cambodge a organisé, le 17 juin à Phnom Penh, une cérémonie solennelle pour remettre l'Ordre de l'amitié, l'une des plus hautes récompenses de l'État vietnamien, à M me Chea Kimtha, ancienne ambassadrice du Cambodge au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Placée sous la présidence de l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, la cérémonie a vu la présence de Kem Sambath, membre du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) et vice-président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPC, Hun Saroeun, sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que des représentants de ce ministère et de l’Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam (CAVA).

Dans son allocution, l'ambassadeur Nguyên Minh Vu a souligné que les relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge se sont forgées et consolidées à travers les épreuves de l'histoire pour atteindre aujourd'hui un niveau de coopération profonde, pratique et efficace dans tous les domaines.

Il a particulièrement mis en lumière les contributions actives de Mme Chea Kimtha durant son mandat de 2023 à 2026 au renforcement des relations de bon voisinage et de solidarité traditionnelle, à la promotion de la diplomatie du Parti, d'État et du peuple, et à la coordination active entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales des deux pays pour la mise en œuvre effective des accords bilatéraux.

Sous son impulsion, les relations économiques ont connu un essor sans précédent, avec un volume d'échanges commerciaux bilatéraux atteignant le record historique de 11,33 milliards de dollars en 2025. Elle a également apporté d’importantes contributions au maintien d’une coopération étroite dans les domaines de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères, contribuant ainsi à consolider la confiance mutuelle, socle essentiel du développement des relations entre les deux pays.

Selon le diplomate vietnamien, cette distinction témoigne de la reconnaissance du Parti et de l’État du Vietnam pour les contributions majeures de l’ancienne ambassadrice à la consolidation des relations de bon voisinage, de l’amitié traditionnelle et de la coopération globale, durable et pérenne entre le Vietnam et le Cambodge.

Il a réaffirmé que cette distinction, au-delà de sa valeur honorifique, symbolise la solide amitié entre le Vietnam et le Cambodge et exprimé l’espoir que Mme Chea Kimtha continuera de contribuer au renforcement des relations bilatérales dans leur nouvelle phase de développement.

En réponse à cet hommage, Mme Chea Kimtha, conseillère au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a exprimé sa profonde gratitude et son immense honneur de recevoir cette distinction du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm.

Elle a affirmé que cette distinction constituait non seulement un honneur personnel, mais aussi la reconnaissance d’une volonté commune de consolider et de renforcer l’amitié, la solidarité et la coopération globale entre les deux pays.

En conclusion, elle a souligné que l’Ordre de l’Amitié demeurait un symbole de la solide amitié entre les deux nations et un rappel constant de la responsabilité partagée de préserver et de transmettre cet héritage diplomatique aux générations futures.

VNA/CVN