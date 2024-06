Le Laos organisera un festival pour promouvoir l'artisanat et le tourisme

L'événement se tiendra du 26 octobre au 3 novembre pour célébrer la Journée nationale de l'artisanat du Laos, le 1er novembre, a rapporté la télévision nationale du Lao mardi 18 juin.

Il célébrera également la reconnaissance de l'artisanat traditionnel du Laos, le tissage du motif Naga, par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Il créera une opportunité pour les communautés locales et les acheteurs de visiter, d'acheter et de découvrir la diversité des produits artisanaux du Laos, en mettant en valeur les compétences des artisans lao et en promouvant les produits des artisans locaux et des entrepreneurs artisanaux de tout le pays.

En outre, le festival soutiendra la politique du gouvernement lao visant à réduire la pauvreté et à créer davantage de liens avec d'autres membres de l'ASEAN en termes d'artisanat.

