Le géant chinois BYD mise sur la conduite autonome et DeepSeek

Photo : AFP/VNA/CVN

Le constructeur a également indiqué qu'il intégrerait les modèles d'intelligence artificielle (IA) de la start-up chinoise DeepSeek dans ses véhicules, comme l'ont déjà fait ses rivaux nationaux comme Geely, Great Wall Motors et Leapmotor.

BYD est le plus grand rival de l'américain Tesla en Chine et, de plus en plus, à l'étranger. L'annonce de l'entreprise, faite lundi soir 10 février, laisse à penser qu'une nouvelle guerre des prix se profile.

Le géant chinois va ainsi équiper au moins 21 modèles de son système de conduite autonome "God's Eye", dont la Seagull, un modèle d'entrée de gamme vendu à partir de 69.800 yuans (9.270 euros).

Parmi les fonctions proposées figurent l'assistance au stationnement à distance et la navigation autonome sur autoroute. Elles n'étaient disponibles jusqu'à présent que sur les véhicules plus chers.

Tesla propose des fonctions similaires dans ses voitures électriques à partir de 32.000 USD (31.000 euros).

"La conduite autonome n'est plus une rareté lointaine, c'est un (...) outil nécessaire", a déclaré lundi 10 février Wang Chuanfu, le fondateur de BYD, lors d'un événement retransmis en direct.

La technologie de conduite autonome deviendra d'ici quelques années un "outil indispensable comme les ceintures de sécurité ou les airbags", a-t-il prédit.

Selon l'entreprise, l'intégration de DeepSeek permettra d'améliorer la technologie de conduite autonome et d'offrir une expérience plus personnalisée aux consommateurs.

DeepSeek a fait les gros titres de la presse le mois dernier car son nouveau modèle d'IA générative a montré qu'il était possible de rivaliser avec ses concurrents américains pour une fraction des coûts.

L'action BYD a bondi de 4,5% mardi 11 février pour atteindre un niveau record à Hong Kong (Chine). Elle avait déjà augmenté de près de 20% dans les jours précédant l'événement de lundi 10 février.

Le marché automobile chinois, le plus grand du monde, est le théâtre d'une guerre des prix entre des dizaines de fabricants de véhicules électriques.

Près de 11 millions de voitures électriques et hybrides ont été vendues en Chine l'an passé - soit une augmentation de plus de 40% par rapport à 2023.

BYD a représenté environ 4,2 millions de ces ventes. Son chiffre d'affaires trimestriel a dépassé celui de Tesla pour la première fois au troisième trimestre.

AFP/VNA/CVN