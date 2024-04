Un couple de pandas géants de Chine part pour l'Espagne

Le couple de pandas géants Jin Xi et Zhu Yu a quitté lundi 29 avril à 11h25 la ville de Chengdu, dans la province du Sichuan (Sud-Ouest), pour l'Espagne, a annoncé l'Administration nationale des forêts et des prairies de Chine.

Pour assurer la santé et la sécurité des pandas géants pendant le vol, la base de recherche de Chengdu sur l'élevage du panda géant a préparé des cages de transport sur mesure chargées de bambou frais et de pousses de bambou. Des éleveurs et des vétérinaires seront présents pour surveiller régulièrement les pandas géants.

Après son arrivée au zoo aquarium de Madrid, en Espagne, l'équipe chinoise restera pendant environ trois mois pour aider les pandas géants pendant leur période de quarantaine, pour compléter l'adaptation au stress et l'entraînement comportemental, et pour les aider à s'adapter à leur nouvel environnement. Parallèlement, ils offriront des conseils techniques et une formation au personnel du zoo.

La Chine et l'Espagne ont signé en 2007 un accord pour améliorer la protection du panda géant et promouvoir la coopération dans le domaine des espèces menacées et de la biodiversité. À ce jour, six pandas géants sont nés et ont été élevés avec succès grâce aux efforts conjoints.

