Mondial des clubs : City donne la leçon à la Juve et envoie un message

Mission remplie pour Manchester City, déjà qualifié pour les 8 e s de finale du Mondial des clubs et qui a verrouillé la première place du groupe G en écrasant la Juventus (5-2) au terme d'une performance aussi efficace que séduisante jeudi 26 juin à Orlando.

>> Mondial des clubs : le PSG est lancé à vitesse modérée

>> Foot/Mondial des clubs : Auckland arrache un point à Boca Juniors (1-1), les deux éliminés

>> Mondial des clubs : cerise sur le Bavarois pour Benfica, en 8e et premier du groupe

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Citizens attendent désormais de connaître leur adversaire, qui sortira du groupe H. Avec ce résultat, ils espèrent avoir fait le nécessaire pour éviter le Real Madrid, qui, s'il finit premier, sera l'adversaire de Turin.

Après l'entame piano contre le Wydad Casablanca (2-0) et la correction infligée à Al Ain (6-0), les "Sky Blues" passaient un soi-disant test face aux "Bianconeri".

Et il a été réussi avec mention "très bien", tant on a retrouvé par séquences ce qui a longtemps fait leur force - jusqu'à la perte de boussole de la saison passée -, avec cette fluidité dans la circulation du ballon qui essouffle l'adversaire et cette capacité à accélérer sur les ailes qui crée un danger immédiat.

"Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été performants comme ça. Les joueurs ont de nouveau compris ce que nous devons faire pour être une bonne équipe", s'est félicité Pep Guardiola au micro de DAZN, conscient du chemin parcouru depuis cet hiver, quand City ne mettait plus un pied devant l'autre.

Une cagade puis deux

La plupart des buts inscrits ont illustré ce que veut obtenir de ses joueurs l'entraîneur catalan, qui avait pourtant laissé Erling Haaland, Ilkay Gündogan, Rayan Cherki et Phil Foden sur le banc au coup d'envoi.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est le Belge Jérémy Doku, parfaitement alerté par le latéral algérien Rayan Aït-Nouri - excellent tout du long - qui a ouvert le score (9e). Une entame idéale aussitôt gâchée par Ederson, auteur d'une mauvaise relance dans les pieds du Néerlandais Teun Koopmeiners, qui n'a pas manqué de le punir (11e).

Et les supporters italiens moqueurs de crier "che cagada !" à l'endroit du gardien brésilien. Mais c'était sans compter celle à venir du défenseur français de la Juve, Pierre Kalulu, auteur d'un but contre son camp après un centre de Matheus Nunes, virevoltant sur l'aile droite (26e).

En fin de période, une énorme averse de... cinq minutes a fait craindre une interruption. Mais le match s'est poursuivi et les joueurs ont au moins pu profiter d'une douche naturelle pour se rafraîchir.

Sur quoi Omar Marmoush, auteur d'un superbe tir dans le temps additionnel, a obligé Michele Di Gregorio à un sauvetage. Préambule d'un second acte tout aussi pénible à venir pour le gardien de la Juve.

Savinho régale

Car Halaand est entré en jeu et il avait faim. D'abord trop court sur un centre de Savinho - lui aussi excellent -, il n'a pas eu de mal pour pousser le ballon dans les filets, impeccablement servi par Matheus Nunes (52e). Un troisième but venu des côtés.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur quoi le géant Norvégien s'est amusé de la défense turinoise aux abois, pour servir Savinho seul devant les cages, qui a finalement laissé Phil Foden marquer (69e). Et pour finir le festival, le clou du spectacle a été assuré par ce même Savinho, auteur d'un missile superbe des vingt mètres, barre rentrante (75e).

L'après-midi était d'autant plus satisfaisante pour City que Rodri a obtenu sa première titularisation depuis sa grave blessure à un genou en septembre 2024. Et le Ballon d'or en titre a été rassurant, convaincant même, dans son rôle de facilitateur, pendant 66 minutes.

"Il nous a tellement manqué la saison passée. Il savait exactement ce qu'il avait à faire... Mais je ne pensais pas qu'il pourrait jouer autant aujourd'hui", a dit Guardiola en évoquant "le meilleur joueur du monde".

Pour la Juventus, sans autre idée offensive que lancer des contre-attaques - mais encore faut-il avoir le ballon -, il y avait en revanche de quoi faire grise mine, malgré le but pour l'honneur de Dusan Vlahovic (84e).

AFP/VNA/CVN