L’ASEAN réfléchit à son avenir commun lors de l’AFF 2026

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|Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026.
Le Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) se tiendra à Hanoï les 9 et 10 juin sous le thème : "Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur le peuple".
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