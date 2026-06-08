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L’ASEAN réfléchit à son avenir commun lors de l’AFF 2026

Le Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) se tiendra à Hanoï les 9 et 10 juin sous le thème : "Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur le peuple".

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Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026.
#ASEAN

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