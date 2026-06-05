icon search
mask
Vidéos
Les universités, moteurs du développement national

Les pays développés sont avant tout des nations capables de transformer le savoir en moteur de croissance. Les universités ne sont donc pas seulement des lieux de formation des ressources humaines ; elles doivent aussi devenir des centres d’innovation, connectés aux entreprises, aux pouvoirs publics et à la société afin de répondre aux besoins concrets du pays.

>> Vers une réforme des programmes doctoraux dans les technologies stratégiques

>> Développer quatre établissements d’enseignement supérieur de rang asiatique

Les universités, moteurs du développement national.
#universités #moteurs du développement

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top