Les universités, moteurs du développement national

Les pays développés sont avant tout des nations capables de transformer le savoir en moteur de croissance. Les universités ne sont donc pas seulement des lieux de formation des ressources humaines ; elles doivent aussi devenir des centres d’innovation, connectés aux entreprises, aux pouvoirs publics et à la société afin de répondre aux besoins concrets du pays.