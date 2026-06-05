>> Vers une réforme des programmes doctoraux dans les technologies stratégiques
>> Développer quatre établissements d’enseignement supérieur de rang asiatique
|Les universités, moteurs du développement national.
Les pays développés sont avant tout des nations capables de transformer le savoir en moteur de croissance. Les universités ne sont donc pas seulement des lieux de formation des ressources humaines ; elles doivent aussi devenir des centres d’innovation, connectés aux entreprises, aux pouvoirs publics et à la société afin de répondre aux besoins concrets du pays.
>> Vers une réforme des programmes doctoraux dans les technologies stratégiques
>> Développer quatre établissements d’enseignement supérieur de rang asiatique
|Les universités, moteurs du développement national.