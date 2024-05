Brian May et Jean-Michel Jarre ensemble pour un concert unique à Bratislava

Brian May, guitariste du groupe Queen et astrophysicien, rejoindra sur scène la star de la musique électronique Jean-Michel Jarre, le 12 mai à Bratislava, pour le concert d'inauguration du festival Starmus qui marie sciences et arts, ont annoncé lundi 6 mai les deux artistes.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Avec pour toile de fond un pont en forme d'OVNI sur le Danube, ce concert unique et gratuit, conçu pour l'occasion par le musicien français, portera le titre "Bridge from the Future".

"On est ravis que Starmus démarre avec un spectacle aussi unique et spectaculaire. Lors de ce concert, Jean-Michel Jarre donnera le ton à l'esprit de cette conférence, qui vise spécifiquement à résoudre les problèmes actuels de notre planète", a déclaré Brian May aux journalistes à Bratislava, via un lien vidéo.

Le guitariste britannique est l'un des partenaires fondateurs de Starmus, qui se tiendra cette année pour la septième fois.

"Notre planète a besoin de scientifiques, d'artistes et d'entrepreneurs capables d'investir leurs connaissances, leurs visions et leurs ressources, au-delà de tous les mandats politiques, pour éduquer ensemble la prochaine génération et lui permettre de travailler sur l'avenir de manière positive", a déclaré lundi 6 mai Jean-Michel Jarre.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Pendant cinq jours, "de brillants esprits" doivent se réunir à Bratislava pour rencontrer les étudiants et le grand public, "sous les auspices de l'extraordinaire Dr Jane Goodall", primatologue et anthropologue, et aux côtés de quelques prix Nobel, astronautes, scientifiques et musiciens, a précisé M. Jarre.

Ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, Jean-Michel Jarre a déclaré qu'il entendait poursuivre sa mission dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de la science.

"Je contribuerai toujours, dans la mesure de mes moyens, à la poursuite du progrès dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture : c'est ma mission de citoyen actif de notre planète", et Starmus "s'inscrit dans cette optique", a-t-il indiqué.

L'avenir de notre planète sera le thème majeur de l'édition 2024 du festival Starmus, qui, pendant cinq jours, (du 13 au 17 mai) proposera des conférences et des débats sur des sujets tels que l'environnement, l'IA, la cybersécurité et l'espace.

AFP/VNA/CVN