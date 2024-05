La Chine et la France coopéreront sur la restauration de Notre-Dame de Paris

Le musée du mausolée de l'empereur Qinshihuang dans le Nord-Ouest de la Chine a annoncé mercredi 8 mai qu'il collaborerait avec la partie française sur la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et la protection des guerriers en terre cuite.

Photo : AFP/VNA/CVN

La recherche collaborative menée avec la Fondation des sciences du patrimoine de France se focalise principalement sur la protection des vestiges en bois et des sites archéologiques en terre, a déclaré le musée situé dans la province chinoise du Shaanxi (Nord-Ouest).

Plus précisément, la recherche sur la protection des vestiges en bois impliquera des efforts conjoints pour préserver et restaurer le bois endommagé par le feu de la cathédrale Notre-Dame et du mausolée de l'empereur Qinshihuang. En outre, des efforts conjoints seront déployés pour mener des études sur la base de leur importance historique.

Cette recherche comprendra aussi l'identification des espèces de bois, l'évaluation de l'état de conservation, les mécanismes de dégradation et les techniques et méthodes de protection.

À l'avenir, les deux parties exploreront ensemble les propriétés des matériaux et la valeur historique des vestiges en bois et des sites archéologiques en terre des deux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Parallèlement, cette coopération sino-française aborde également le développement des technologies et des méthodologies de conservation pratique des reliques culturelles et la formation conjointe des jeunes talents dans le domaine de la protection du patrimoine culturel.

Xinhua/VNA/CVN