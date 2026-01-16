La transformation numérique au service du développement durable à Vân Hô

Pour de nombreuses petites entreprises à Vân Hô, province de Son La au Nord, la transformation numérique est perçue comme un levier essentiel pour le développement de leur établissement. C'est le cas de la Coopérative touristique et agricole de Tạt Nàng, qui a su saisir les opportunités offertes par le secteur touristique et agricole pour se diversifier et se développer.