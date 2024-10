La taxe foncière a bondi de 20% en cinq ans, 33% en dix ans en France

Les montants de taxes foncières payées par les propriétaires ont bondi de 20% en moyenne en France entre 2018 et 2023, et de 32,9% depuis 2013, principalement à cause de l'inflation des valeurs locatives selon un rapport publié mardi 15 octobre.