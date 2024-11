Tennis

La France s'incline en barrage et quitte l'élite de la BJK Cup

Sans la No1 tricolore Diane Parry, blessée samedi après avoir remporté son simple, la paire française Clara Burel/Chloé Paquet s'est inclinée en deux manches 6-3, 6-4, après les défaites en simples de Varvara Gracheva et Clara Burel face à la No1 colombienne Camila Osorio, nouvelle héroïne nationale.

Le weekend avait pourtant bien commencé avec Diane Parry en tête d’affiche de la sélection tricolore menée par Julien Benneteau. Après deux jeux de rodage elle prenait la mesure d’Emiliana Arango, trop tendre et sur la défensive qui encaissait six jeux d’affilée.

Mais dans le premier jeu de la deuxième manche contre la 180e mondiale, elle s'est écroulée, tenant son genou gauche après une reprise d'appui sur une balle haute. Strappée, elle a finalement repris la partie qu’elle parvenait difficilement à remporter 6-2, 6-4, visiblement diminuée.

Dimanche 17 novembre, elle laissait sa place à Varvara Gracheva pour le troisième simple après l'égalisation de la Colombie par Osorio (63e), vainqueur de Burel (74e) en deux sets 6-4, 7-5.

"Ça va, c'est plutôt rassurant mon état aujourd'hui par rapport à hier après le match et quand j'étais par terre. On a éliminé pas mal de pistes un peu graves et je ferai des examens plus approfondis en France", a expliqué Diane Parry, disant préférer donner à la France "un maximum de chances en mettant Varvara aujourd'hui, sûre qu'elle sera à 1.000 % sur le court".

Mais Gracheva n’a rien pu faire face à la cheffe de file colombienne, investie d’une mission et finalement alignée dans le double décisif.

La grande dame du weekend a dominé Gracheva en deux sets. Confirmant son break dans le sixième jeu (4-2), elle s'envolait pour s'adjuger la première manche, Varvara Gracheva montrant des difficultés à tenir les échanges sur la terre battue de Sopo, à 2.600 m d'altitude en banlieue de Bogota.

La Colombienne alternait les coups, variant son jeu au cours de l'échange, et servait pour le match. Condamnée à attaquer, la Française voyait deux coups droit rester dans le filet mais sauvait une première balle de match d'une accélération de revers sur la ligne. Elle débreakait finalement sur sa seconde opportunité.

Mais elle perdait encore une fois son service, à 30-40 son smash pourtant facile sortait des limites. Camila Osorio n'allait pas laisser passer cette deuxième chance et s'imposait finalement 7 jeux à 5, remontant deux balles de débreak.

Tête basse

Dos au mur dans le quatrième simple, Clara Burel a arraché dans la douleur la victoire contre Emiliana Arango, la colombienne de 24 ans montée en progression au fil des matches. Grâce à ses retours sur deuxième balle notamment (et aux 11 doubles fautes d’Arango), Burel a finalement gagné en deux sets 7-5, 6-4.

Tout s’est joué dans le double, où Burel a finalement pris la place prévue au départ à Gracheva, aux côtés de Chloé Paquet. La paire colombienne rentrait mieux dans la partie, avec Emiliana Arango augmentant encore son niveau de jeu et surtout son service. Les Colombiennes breakaient dans le quatrième jeu pour s’imposer 6-3.

Solides, surtout sur le service de Paquet, les Françaises refaisaient un break de retard dans la seconde manche pour mener 3-2, puis 4-2 en prenant l’engagement d’Osorio qui sortait trois balles longues après une double faute.

Mais Burel, butant toujours sur sa première balle, perdait immédiatement l’avance obtenue et la Colombie, sauvant deux balles de break sur son engagement, recollait à 4 partout avant de servir pour le match.

La première balle de match restait collée dans le filet. La deuxième fut la bonne sur un retour envolé de Paquet. Les Colombiennes exultaient, les Françaises repartent tête basse.

AFP/VNA/CVN