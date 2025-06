La Conférence des Nations unies sur l'Océan clôturée avec l'adoption du "Plan d'action de Nice pour l'Océan"

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon un communiqué de presse des Nations unies, ce plan d'action comporte deux volets : une déclaration politique intitulée "Notre océan, notre avenir : unis pour une action urgente", et des engagements volontaires pris par les États et les acteurs concernés. La déclaration politique appelle à des mesures concrètes, notamment l'extension des aires marines protégées, la décarbonation du transport maritime, la lutte contre la pollution marine, et la mobilisation de financements en faveur des nations côtières et insulaires vulnérables.

Adopté en 2023, le Traité des Nations unies sur la haute mer vise à protéger les écosystèmes marins situés en haute mer. Durant la conférence, 19 pays supplémentaires ont ratifié le traité, qui entrera en vigueur dès que dix autres ratifications seront obtenues.

Organisée du 9 au 13 juin à Nice, la conférence a réuni des dirigeants politiques internationaux, des chercheurs, des ONGs et des représentants du secteur privé pour discuter du développement et de la gouvernance mondiale de l'océan. La prochaine conférence sera co-organisée par la République de Corée et le Chili en 2028.

Xinhua/VNA/CVN