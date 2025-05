La Bourse de Paris patiente avant la Fed

>> La Bourse de Paris termine en forte hausse, profitant d'un vent d'optimisme

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 de la Bourse de Paris a reculé de 31,01 points pour s'établir à 7.696,92 points à la clôture. Lundi 5 mai, il avait terminé en baisse de 0,55%.

"Le sujet principal reste toujours les droits de douane américains et, à plus court terme, ce que décidera la Fed" mercredi 7 mai, à l'issue de ses deux jours de réunion sur sa politique monétaire, a commenté Guillaume Chaloin, directeur de la gestion actions de Delubac AM.

Le marché sera attentif au discours du président de la Fed, Jerome Powell et "cherchera à voir s'il laisse envisager qu'une baisse des taux peut être attendue", a-t-il poursuivi. Depuis décembre, les taux de la puissante institution monétaire se situent dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%, et le marché s'attend au statu quo.

"Le problème principal de la Fed reste, à ce stade, et comme c'est le cas depuis plusieurs mois, l'imprévisibilité de la politique commerciale américaine, en termes de niveau des nouvelles taxes et de calendrier, rendant très difficile toute nouvelle projection", explique Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

"C'est une séance qui se voulait attentiste avant la Fed, mais finalement l'élection du chancelier en Allemagne a réservé une surprise" au cours de la séance, a relevé Guillaume Chaloin.

Le conservateur Friedrich Merz a été élu mardi 6 mai dans la douleur chancelier allemand par les députés, en étant obligé de s'y prendre à deux reprises, signe annonciateur des difficultés qui l'attendent au pouvoir à un moment charnière pour son pays.

Scénario sans précédent en Allemagne, il a fallu un deuxième tour de scrutin au Bundestag pour que le président du parti démocrate-chrétien (CDU) soit finalement porté de justesse au poste de chef du gouvernement. Le chef de l'État, Frank-Walter Steinmeier, l'a officiellement nommé chancelier dans la foulée.

Coface sanctionné

L'assureur-crédit Coface qui fait partie des valeurs du SBF 120 a terminé en nette baisse de 6,47% à 17,36 euros après avoir publié ses résultats pour le premier trimestre.

"Les revirements américains en matière de commerce international créent un niveau d’incertitude élevé bien que leurs conséquences éventuelles ne soient pas encore visibles", a commenté Xavier Durand, le directeur général du groupe.

AFP/VNA/CVN