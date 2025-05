Dua Lipa est la plus jeune fortune britannique de moins de 40 ans

La star de la pop Dua Lipa est à 29 ans la plus jeune membre de la liste des 40 personnes de moins de 40 ans les plus riches du Royaume-Uni, selon le classement annuel des Britanniques les plus fortunés, publiée vendredi 16 mai par le Sunday Times.