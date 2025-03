Italie : Naples reste dans le coup, la Juventus tombe de haut

Photo : AFP/VNA/CVN

Après un mois et demi de doutes, le Napoli a renoué avec la victoire grâce à Romelu Lukaku (27e) et Giacomo Raspadori (60e) sur une passe décisive de l'international belge, omniprésent.

Les tifosis napolitains ont tremblé quand la "Viola" a réduit l'écart grâce à Albert Gudmundsson (67e), mais l'équipe d'Antonio Conte a conservé son avantage.

Cette victoire, la première depuis le 25 janvier, met fin à une période compliquée pour Naples qui a abandonné la première place de la Serie A à l'Inter en empochant seulement quatre points lors des cinq précédentes journées.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec 60 points, le Napoli reste sur les talons de l'Inter (61 pts), difficile vainqueur (3-2) samedi 8 mars de la lanterne rouge Monza qui a mené 2 à 0 à San Siro. "On aurait pu s'épargner quelques frayeurs en fin de match en marquant un troisième but (...) Il nous reste dix finales à disputer et on va tout donner", a promis Conte.

Le trio de tête en trois points

À dix journées du terme de la saison, la course pour le titre reste indécise avec l'Inter, Naples et l'Atalanta (3e, 58 pts) se tenant en trois points.

La "Dea" a réussi un festival offensif sur le terrain de la Juventus grâce notamment au meilleur buteur du championnat, Mateo Retegui, avec sa 22e réalisation de la saison, et à Ademola Lookman (77).

La Juve, meilleure défense de Serie A et qui restait sur cinq victoires, a concédé sa deuxième défaite de la saison qui la relègue à neuf points (4e, 52 pts) de l'Inter.

Photo : AFP/VNA/CVN

Alors que son équipe a été éliminée coup sur coup de la Ligue des champions et de la Coupe d'Italie, la fin de saison risque d'être longue et houleuse pour Thiago Motta, conspué comme ses joueurs au coup de sifflet final.

"Nous sommes la deuxième équipe la plus jeune du championnat : après le premier but sur ce penalty qui, sans vouloir faire de polémiques, est discutable, nous avons souffert mentalement face à une équipe de l'Atalanta excellente en contres", s'est défendu le technicien italo-brésilien.

"C'est clairement une défaite qui nous fait mal, qui nous rend tristes, mais au moins on ne nous parlera plus de cette course au +scudetto+ dans laquelle vous, la presse, vous nous aviez mis", a-t-il ajouté.

L'AS Rome poursuit de son côté son spectaculaire redressement : elle est septième, son meilleur classement de la saison, après avoir enchaîné à Empoli (1-0), grâce à un but inscrit après 22 secondes, une cinquième victoire de suite, un douzième match consécutif sans défaite.

"Je titularise des joueurs qui ont faim et qui ont envie de jouer", a avancé Claudio Ranieri pour expliquer la métamorphose de la Roma qui était 15e mi-novembre lorsqu'il a accepté à 73 ans de sortir de sa retraite.

AFP/VNA/CVN