Italie : la Juventus tourne déjà la page Motta et parie sur Tudor

À neuf journées du terme d'une saison qu'elle finira sans trophée, la Juventus Turin a changé d'entraîneur : le club le plus titré du football italien a renvoyé dimanche 23 mars Thiago Motta, en poste depuis juillet, et l'a remplacé par Igor Tudor.

La "Vieille Dame" espérait avoir déniché le "nouveau Pep" Guardiola, elle a accouché d'un flop retentissant qui lui coûtera vingt millions d'euros.

Huit mois après avoir signé un contrat de trois ans avec la Juve, Motta, 42 ans, a été prié de faire ses valises alors que son équipe, éliminée le mois dernier de la Ligue des champions et de la Coupe d'Italie, pointe à une décevante 5e place de la Série A.

"La Juventus annonce avoir relevé Thiago Motta de ses fonctions d'entraîneur de son équipe première masculine. Le club remercie Thiago Motta et tout son staff pour leur professionnalisme et le travail en leur souhaitant le meilleur pour l'avenir " a expliqué dans son communiqué la Juve.

Après la déroute sur le terrain de la Fiorentina (3-0) qui faisait suite à sa plus lourde défaite à domicile depuis 1967 (4-0 contre l'Atalanta), les dirigeants bianconeri avaient pourtant assuré que leur entraîneur italo-brésilien n'était pas menacé.

Indispensable Ligue des champions

Mais à la faveur de la trêve internationale, ils ont multiplié les entretiens avec Motta lui-même et des joueurs, pour parvenir au constat qu'il n'était plus l'homme de la situation.

Pour sauver sa saison et soulager ses finances toujours fragiles, la Juve, reléguée à douze points de l'Inter Milan, doit impérativement terminé à la 4e place, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Or après ses deux défaites consécutives contre l'Atalanta et la Fiorentina, elle a glissé à la 5e place (52 pts), à un point de Bologne (4e, 53 pts) et sous la menace de la Lazio (6e, 51 pts), de la Roma (7e, 49 pts) et de la Fiorentina (8e, 48 pts).

Si la dynamique des dernières semaines est particulièrement négative, c'est depuis le début de la saison que la Juve version Motta déçoit.

Deux chiffres résument ses difficultés : 13 comme le nombre de matches nuls concédés en Serie A et -12 comme la différence de points à ce stade de la saison avec la Juve entraînée il y a un an par Massimiliano Allegri, alors voué aux gémonies.

Plus grave aux yeux des tifosi, sous la direction de Motta, la Juve a perdu une partie de son ADN. Elle subit beaucoup et n'honore plus sa devise "Fino alla fine" (jusqu'au bout): elle a concédé un nul ou une défaite dans 87,5% des matches où elle a été menée au score.

Tudor pour neuf matches ?

Motta n'a pas été aidé non plus par les prestations décevantes des coûteuses recrues estivales comme le défenseur brésilien Douglas Luiz (50 millions d'euros) ou le milieu néerlandais Teun Koopmeiners (51 millions d'euros).

Même Randal Kolo Muani, prêté par le PSG en janvier, a été rattrapé par la morosité piémontaise : après avoir marqué cinq buts lors de ses trois premiers matches, l'international français est muet depuis le 7 février.

C'est précisément la gestion de son effectif qui a été fatale à Motta. Il a "perdu" son vestiaire en changeant constamment son onze de départ (39 formations différentes en 42 matches toutes compétitions confondues), en reléguant sur le banc son buteur vedette Dusan Vlahovic ou en utilisant de moins en moins le phénomène turc Kenan Yildiz.

Son remplaçant, Igor Tudor, connaît bien la Juve, pour y avoir joué (1998-2005, 2006-07), puis avoir été adjoint d'Andrea Pirlo en 2020-21.

Selon la presse italienne, le technicien croate au fort tempérament, qui a notamment entraîné Vérone (2021-22), Marseille (2022-23) et la Lazio (2024), s'est engagé uniquement jusqu'à la fin de la saison.

Dans le même temps, les dirigeants piémontais espèrent convaincre un entraîneur de renom, comme Antonio Conte ou Stefano Pioli, respectivement aux commandes de Naples et d'Al-Nassr, en Arabie saoudite, de les rejoindre dès juin pour le Mondial des clubs.

Autre candidat possible, Roberto Mancini, ancien entraîneur de l'Inter Milan et de Manchester City, sans poste depuis qu'il a quitté ses fonctions de sélectionneur de l'Arabie saoudite.

