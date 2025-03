Ski : Brignone officiellement sacrée au général

Les descentes des finales de la Coupe du monde de ski alpin ont été annulées samedi 22 mars à Sun Valley (États-Unis) à cause de la météo, ce qui officialise le second sacre de l'Italienne Federica Brignone au classement général.

>> Ski : un podium pour les Bleues, grâce à Romane Miradoli à La Thuile

>> Ski alpin : intouchable à Hafjell, Meillard se relance dans la course au globe du slalom

>> À Sofia, l'agonie de la montagne Vitosha, berceau du skieur Popov

>> St. Moritz, ultime étape d'une saison de reprise réussie pour Laffont

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec 382 points d'avance sur Lara Gut-Behrami, le deuxième gros globe de cristal de Brignone après 2020, ne faisait pas de doute, la Suissesse ne disputant pas les slaloms. Il est désormais officiel à trois courses de la fin de saison.

Les chutes de neige dans la nuit et dans la matinée sur la station de l'Idaho ont contraint les organisateurs à repousser le départ pour déblayer la piste, puis c'est le vent qui a eu raison des deux courses, qui ne peuvent être reprogrammées lors des finales selon le règlement.

Non seulement Brignone peut soulever son gros globe de cristal, mais l'annulation lui permet aussi de remporter le petit globe de descente pour la première fois de sa carrière. Au classement de cette spécialité, elle compte 16 points de plus que l'Autrichienne Cornelia Hütter et 34 de plus que sa compatriote Sofia Goggia.

L'Italienne de 34 ans, championne du monde de géant et triple médaillée olympique, est encore en lice pour les globes de super-G et de géant.

Photo : AFP/VNA/CVN

Chez les hommes, le Suisse Marco Odermatt avait déjà pu célébrer son 4e sacre de suite au classement général.

Il empoche lui aussi son deuxième petit globe de descente, alors qu'il menait ce classement avec 83 points d'avance sur son compatriote Franjo Von Allmen.

Odermatt, âgé de 27 ans, est lui déjà assuré de soulever les trophées en super-G et en géant, et s'offre donc un nouveau "triplé" après la saison dernière, en plus du gros globe, confirmant son emprise sur le circuit masculin.

Les finales continuent dimanche 23 mars avec les super-G femmes et hommes, avant les épreuves techniques de mardi à jeudi.

AFP/VNA/CVN