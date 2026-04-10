Inauguration d'un centrede communication numérique dans le quartier de Hoàn Kiêm

Le Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm (Hanoï), en collaboration avec le Fonds de soutien à la préservation du patrimoine culturel vietnamien, TikTok Vietnam et d'autres organes compétents, a récemment inauguré le Centre "Studio dLocals Hoan Kiem", un modèle de communication numérique de proximité.