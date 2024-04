Haïti : l'ONU appelle à accélérer la mise en œuvre complète des dispositions de gouvernance transitoire

L'ONU s'est félicitée de la prestation de serment du Conseil présidentiel de transition qui a eu lieu à Port-au-Prince, en Haïti, et a appelé les nouvelles autorités et toutes les parties prenantes à accélérer la mise en oeuvre complète des dispositions de gouvernance transitoire.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avons pris note de la lettre d'Ariel Henry dans laquelle il démissionne de son poste de Premier ministre, ainsi que de la publication au Journal officiel annonçant que le ministre des Finances, Michel Patrick Boisvert, est désormais Premier ministre par intérim", a dit le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, jeudi 25 avril lors d'un point de presse à New York.

Par la même, le SG de l'ONU a réitéré son appel au déploiement rapide de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti pour aider la police nationale haïtienne à faire face à la situation sécuritaire "désastreuse". Il a également appelé tous les États membres à veiller à ce que la mission multinationale de soutien à la sécurité reçoive le soutien financier et logistique dont elle a besoin pour réussir, selon le porte-parole.

Le Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) a également salué l'installation du Conseil présidentiel de transition, jugeant qu'il s'agissait d'une "nouvelle opportunité d'avancer vers le rétablissement des institutions démocratiques". Dans un message sur la les réseaux sociaux, le BINUH a dit qu'il restait "engagé à accompagner les autorités du pays dans leurs efforts pour créer un environnement de paix sociale, sûr et propice à l'organisation d'élections crédibles, participatives et inclusives".

Formé de neuf membres, le Conseil présidentiel de transition en Haïti doit maintenant former un nouveau gouvernement et nommer un Premier ministre. Il aura fallu plusieurs semaines de négociations complexes, marquées par des revirements, pour que le Conseil voit le jour, alors que la capitale Port-au-Prince est ravagée par la violence des gangs et que le pays est confronté à une grave crise humanitaire. Sans président ni parlement, Haïti n'a connu aucune élection depuis 2016.

APS/VNA/CVN