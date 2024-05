France : ouverture du 77e Festival de Cannes

>> Le Festival de Cannes embarque Omar Sy dans son jury

>> Festival de Cannes : Meryl Streep recevra une Palme d'or d'honneur

>> Le Festival de Cannes prêt au dialogue avec les travailleurs appelant à la grève

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'actrice française Camille Cottin a été la maîtresse de cérémonie et la présentatrice de cette 77e édition. Elle a accueilli sur la scène du Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals le jury des longs-métrages, présidé par la réalisatrice, scénariste et actrice américaine Greta Gerwig.

Avec son dernier film Barbie (2023), phénomène culturel mondial, Greta Gerwig devient la première réalisatrice de l'histoire du cinéma à dépasser le milliard d'USD au box-office, selon l'organisateur.

La cérémonie d'ouverture a été marquée aussi par la présence d'une invitée d'honneur d'exception, l'actrice américaine Meryl Streep. Trente-cinq ans après avoir remporté le prix d'interprétation lors du Festival de Cannes en 1989, Meryl Streep a reçu une prestigieuse Palme d'or d'honneur mardi soir 14 mai. La cérémonie a été suivie de la projection du film d'ouverture Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux.

D'après l'organisateur, l'an dernier, plus de 780 salles de cinéma dans 700 communes à travers la France ont retransmis en direct la cérémonie d'ouverture, une opération initiée par le Festival de Cannes, avec France Télévisions, la Fédération nationale des cinémas français et le CNC.

Après 11 jours de Festival, le jury remettra son palmarès lors de la cérémonie de clôture qui aura lieu le 25 mai. Un total de 22 films, dont Megalopolis de Francis Ford Coppola, Grand Tour de Miguel Gomes, Diamant Brut d'Agathe Riedinger et Feng Liu Yi Dai (Caught by the Tides) de Jia Zhang-Ke concourent pour la Palme d'or cette année.

Xinhua/VNA/CVN