F1 : Piastri efficace en Belgique, nouveau doublé pour McLaren

Photo : AFP/VNA/CVN

Arrivé dans les Ardennes belges avec huit points d'avance sur Norris, Piastri a doublé cet avantage après avoir devancé son voisin de garage samedi lors du sprint et dimanche 27 juillet lors du Grand Prix.

Frustré samedi 26 juillet par le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui l'avait dépassé au bout de la première ligne droite pour filer vers la victoire lors de la course sprint, le leader du championnat du monde s'est vengé en infligeant la même mésaventure à Norris.

"Je savais que le premier tour serait ma meilleure chance de prendre la tête et de l'emporter. J'ai réussi à le faire donc c'est bien. Même si les pneus médiums ont souffert dans les derniers tours, cela a tenu. J'étais déçu que ce soit un départ lancé, mais finalement je suis mieux parti que Lando", a expliqué l'Australien.

Alors que la course avait été retardée de 1h20 en raison des fortes pluies qui provoquaient un manque de visibilité, l'Anglais a raté son départ lancé après quatre tours sous régime de voiture de sécurité et a offert à Piastri la possibilité de le doubler au virage des Combes.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après avoir pris la tête, le natif de Melbourne a géré sans trembler son avance pour aller décrocher la huitième victoire de sa carrière, la sixième cette saison.

"Oscar a fait du bon boulot au départ. Il a été meilleur que moi et ensuite je n'ai rien pu faire. J'aurais aimé gagner mais Oscar mérite sa victoire. C'est encore un super résultat pour l'équipe", a estimé Norris.

L'Anglais, qui avait remporté les deux derniers GP, devra réagir le week-end prochain en Hongrie afin de ne pas laisser Piastri s'échapper et aborder sereinement la trêve estivale de trois semaines.

Hamilton se rattrape

Derrière ce nouveau doublé McLaren, le troisième consécutif et le sixième de la saison, le Monégasque Charles Leclerc a arraché la troisième place et offert un nouveau podium à Ferrari en résistant au retour de Verstappen (Red Bull) en fin de course.

Son coéquipier britannique Lewis Hamilton, qui avait connu jusque-là un week-end catastrophique avec notamment deux 16e places lors de la course sprint et des qualifications du Grand Prix, est parvenu à effectuer une belle remontée grâce à une stratégie agressive de la Scuderia.

Parti en 18e position, le septuple champion du monde a été le premier pilote à chausser des pneus pour le sec alors que la piste était encore mouillée par endroits et ce choix s'est avéré payant car il a réussi à remonter au septième rang en multipliant les dépassements audacieux.

Photo : AFP/VNA/CVN

"La stratégie et l'arrêt aux stands ont été parfaitement exécutés et les changements de réglages ont permis de tirer le maximum de la voiture. Je me suis senti bien plus à l'aise. Le week-end a été compliqué donc finir sur une bonne note me redonne de la confiance", a souligné Hamilton.

Au lendemain de son abandon lors de la course sprint, dont il n'avait pu prendre le départ en raison d'un problème hydraulique, le Français Pierre Gasly (Alpine) a réalisé une course très solide dimanche pour arracher la dixième place et le dernier point en jeu alors qu'il était parti au 13e rang sur le "toboggan des Ardennes", surnom du spectaculaire et vallonné tracé belge.

"C'était une course intense et je suis content que nous ayons pris les bonnes décisions pour repartir avec un point, dont nous pouvons être satisfaits. Nous avons fait des choix judicieux et notre travail acharné a porté ses fruits", a déclaré le Normand.

Les deux autres Français Esteban Ocon (Haas) et Isack Hadjar (Racing Bulls), qui partaient pourtant devant Gasly, ont terminé très loin, respectivement aux 15e et 20e rangs, après avoir trop tardé pour abandonner leurs pneus intermédiaires au profit de gommes pour piste sèche.

AFP/VNA/CVN