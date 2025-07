F1 : Piastri domine largement la première journée en Belgique

Meilleur chrono des essais libres et pole position du sprint: l'Australien Oscar Piastri (McLaren) a dominé vendredi 25 juillet la première journée du Grand Prix de Belgique de Formule 1 et s'annonce déjà difficile à battre ce week-end.

Photo : AFP/VNA/CVN

Déçu de l'issue des dernières courses, le leader du championnat du monde s'est ressaisi sur le spectaculaire circuit de Spa-Francorchamps où il a survolé ses adversaires vendredi 25 juillet.

"C'était un très bon tour. Je me suis fait peur en Q2 après l'annulation d'un de mes chronos mais finalement ça se finit bien. C'est un de mes circuits préférés, j'adore piloter ici et l'équipe a fait un super boulot. Lors des dernières courses le rythme était là, mais pas les résultats donc c'est bon pour la confiance", a déclaré le natif de Melbourne.

Quelques minutes plus tôt, Piastri avait en effet frôlé l'élimination en Q2 en prenant la 10e et dernière place qualificative pour la Q3 après que son chrono le plus rapide a été supprimé car il était sorti en dehors des limites de la piste.

Visiblement, rien ne pouvait arriver à l'Australien vendredi 25 juillet : déjà à l'aise lors de l'unique séance d'essais libres, remportée avec plus de quatre dixièmes d'avance sur le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull), il a récidivé lors des qualifications de la course sprint.

Piastri a cette fois devancé le Néerlandais et son coéquipier britannique Lando Norris (McLaren) de respectivement 477 et 618 millièmes de seconde, un gouffre !

Photo : AFP/VNA/CVN

Samedi midi 26 juillet, il tentera de convertir en victoire cette bonne journée de vendredi lors du sprint, avant de se présenter dans le costume de favori pour les qualifications du Grand Prix en fin d'après-midi.

Pour la première journée en piste sous la direction du nouveau patron de l'écurie, le Français Laurent Mekies qui a remplacé le directeur historique Christian Horner limogé il y a deux semaines, Verstappen s'est montré solide et il pourra viser un podium lors du sprint dont la durée sera de seulement 10 tours sur le tracé belge, le plus long de la saison (7,004 km).

Hamilton en berne, les Français en forme

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Ferrari) a complètement manqué ses qualifications en réalisant seulement le 18e chrono de la Q1, synonyme d'élimination. Le Britannique semblait bien parti pour arracher sa place en Q2, mais il est parti en tête à queue à l'entrée de la dernière chicane.

Son coéquipier monégasque Charles Leclerc a sauvé les meubles pour la Scuderia et s'élancera en quatrième position de la course sprint, juste derrière l'autre McLaren du Britannique Lando Norris.

Mercedes a aussi connu une journée noire puisque son leader, l'Anglais George Russell, a pris seulement la 13e place des qualifications, alors que l'Italien Andrea Kimi Antonelli partira en 20e et dernière position. Le rookie est lui aussi parti en tête-à-queue en début de Q1 mais dans les graviers et a probablement endommagé le fond plat de sa monoplace, qui était moins rapide après cet incident.

Sous les yeux de nombreux supporters tricolores, les Français ont en revanche été à la fête chez leurs voisins belges vendredi puisqu'ils ont réussi à se glisser tous les trois en Q3.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est Esteban Ocon (Haas) qui a réalisé la grosse surprise en décrochant une cinquième place sur la grille aussi surprenante qu'inattendue.

"Je suis super content ! Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu de si bonnes sensations avec la voiture. Là on se sent en confiance. L'équipe a vraiment bien bossé. Ce ne sont pas encore des points, mais cette cinquième place veut dire beaucoup, ça montre qu'on progresse, qu'on va dans la bonne direction", a souligné le Normand au micro de Canal+.

Pierre Gasly (Alpine), qui avait arraché sa place en Q2 à la dernière seconde, a encore maximisé le potentiel de sa monoplace en prenant la huitième place, juste devant le novice Isack Hadjar (Racing Bulls), qui a obtenu un nouveau Top 10 en qualifications.

AFP/VNA/CVN