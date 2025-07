Euro-2025 : Kelly, Bonmati, Girelli.. les joueuses du tournoi

Photo : AFP/VNA/CVN

Chloe Kelly, l'héroïne

Ensevelie par ses coéquipières après son tir au but vainqueur en finale (une frappe mesurée à 110km/h, la plus puissante du tournoi), Chloe Kelly a encore une fois tout changé en entrant juste avant la mi-temps dimanche soir.

Elle a donné de la vitalité et de la percussion à une équipe qui en manquait et a centré pour Alessia Russo qui a égalisé d'une tête rageuse. En quart (2-2, victoire aux t.a.b. 3-2) et en demi-finale (2-1, a.p.), la joueuse d'Arsenal avait déjà emmené son équipe pour renverser des matches mal embarqués, grâce à sa hargne et son envie.

Aitana Bonmati, la cheffe d'orchestre

Brièvement hospitalisée juste avant le tournoi pour une méningite virale, la double Ballon d'Or (2023, 2024) a bataillé pour tenir sa place à l'Euro.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais grâce à sa forte personnalité et à son talent hors norme, elle est revenue en pleine forme dès les quarts de finale.

Véritable cheffe d'orchestre grâce à sa vision du jeu, son intelligence et sa technique, elle dirige tout, même quand elle n'a pas le ballon. Autrice d'un but superbe en demi-finale en prolongation (113e) contre l'Allemagne, elle est impliquée dans le premier but de la finale contre l'Angleterre.

Nommée joueuse du tournoi, Aitana Bonmati l'a cependant terminé sur une note amère avec son tir au but raté en finale, arrêté par Hannah Hampton.

Kosovare Asllani, l'accélératrice

Reverra-t-on la capitaine suédoise dans un tournoi international, elle qui compte 203 sélections à bientôt 36 ans, a collectionné les places d'honneur (argent des JO-2016 et 2021, bronze des Mondiaux-2019 et 2023) et rêvait d'un premier titre pour son cinquième Euro ?

"On avait l'équipe pour remporter ce tournoi", constatait la No9 la semaine dernière, encore abasourdie d'avoir vu depuis le banc les Blagult dilapider deux buts d'avance face à l'Angleterre en quart (2-2, défaite aux t.a.b. 3-2), alors qu'elle avait ouvert le score, portant à 50 son nombre de buts en sélection.

Mais avant cette triste sortie, "Kossé" a été l'une des grandes figures de l'Euro, avec deux buts et trois passes décisives, et l'a illuminé de son jeu en une touche, parfait liant entre une défense suédoise de fer et une attaque rapide et puissante.

Cristiana Girelli, forte tête

Impossible d'imaginer le beau parcours des Azzurre, dans le dernier carré de l'Euro pour la première fois depuis 28 ans et passées tout près de s'offrir l'Angleterre en demi-finale, sans leur capitaine de 35 ans.

Le plus beau palmarès féminin du football italien, dix fois championne d'Italie avec Vérone, Brescia puis la Juventus, a ajouté en Suisse trois buts à sa collection internationale (61 en 123 sélections).

Photo : AFP/VNA/CVN

Particulièrement efficace de la tête, grâce à un gros travail physique, elle n'hésite pas à donner de la voix hors du terrain pour promouvoir le football féminin. "Chaque terrain où une fille peut se sentir libre de rêver (...) est un pas de plus vers une nation meilleure", déclarait-elle jeudi, reçue avec ses coéquipières par le président italien.

Jule Brand, déjà une taulière

Éclaircie dans leur été tourmenté, les dirigeants de l'OL ont dû se frotter les mains d'avoir recruté jusqu'en 2028 l'Allemande Jule Brand, 22 ans, en fin de contrat avec Wolfsburg.

Le talent de celle qui compte déjà 65 sélections - pour 11 buts - était connu de longue date, et s'est confirmé avec ses deux réalisations - du gauche puis du droit - et ses deux passes décisives lors de la phase de poules.

Surtout, alors que sa constance demeurait un point d'interrogation, elle s'est battue tout au long de l'interminable quart de finale à dix contre onze face à la France (1-1, victoire aux t.a.b. 6-5), puis en demie, à nouveau poussée en prolongation face à l'Espagne (1-0 a.p.), incarnant une menace à chaque prise de balle et s'arrachant tout autant à la récupération.

AFP/VNA/CVN