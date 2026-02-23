Espace francophone du 22 février : Lê Trí Dung, maître des chevaux en peinture

Depuis quatre décennies, Lê Trí Dung fait surgir des chevaux porteurs de souffle et de liberté. Sur papier, toile, huile ou laque, ses pinceaux libèrent des silhouettes vibrantes, messagères d’énergie et de résilience, où se révèle l’âme indomptable du Vietnam. Tel est le focus de cette semaine.