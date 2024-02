Des Vietnamiens en Thaïlande célèbrent le Nouvel An lunaire du Dragon

Lors de l’événement, le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Chu Duc Dung, a apprécié le rôle et les contributions des Viêt kiêu au développement de leur pays d'origine.

Photo : VNA/CVN

À travers les activités d'échanges culturels et religieux, les Viet kieu contribuent à préserver l’identité vietnamienne, à promouvoir les images et les valeurs de la culture vietnamienne en Thaïlande, ainsi qu'à développer l'amitié entre les deux pays, a-t-il souligné.

Pour sa part, le gouverneur de la province de Nong Bua Lamphu, Suwit Chanworn, a exprimé sa forte impression sur le Têt traditionnel du Vietnam. Il a également apprécié les contributions actives de la communauté vietnamienne au développement socio-économique et culturel de cette localité, les considérant comme l'une des illustrations des relations de plus en plus étroites entre la Thaïlande et le Vietnam.

VNA/CVN