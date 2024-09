Claude Lelouch, 86 ans et 51 films, veut continuer à tourner

>> Avec un "dernier film", Claude Lelouch, 82 ans, veut aller "vers le mot +Fin+"

>> Claude Lelouch : "mon scénariste, c'est la vie"

Photo : AFP/VNA/CVN

"Tant que des idées viendront se mettre dans ma tête, je vais continuer à faire ce métier. Et, là, je n'ai jamais eu autant d'idées", a Claude Lelouch déclaré en conférence de presse.

"Je sais très bien qu'à un moment donné, à l'âge que j'ai, on peut me dire stop à tout moment. Et, pour l'instant, le cerveau marche encore très bien et surtout, je continue à m'émerveiller", a-t-il ajouté.

Son 51e film, Finalement (sortie le 13 novembre en France), est une comédie avec Kad Merad, Elsa Zylberstein, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire et Françoise Fabian dans les principaux rôles.

Un film qui lui "ressemble beaucoup", dit Lelouch. On y suit les tribulations de Lino, un brillant avocat incarné par Kad Merad qui laisse tomber sa carrière et sa famille pour vagabonder sur les routes de France, multipliant les rencontres insolites. Sa femme, une célèbre actrice (Elsa Zylberstein), part sur ses traces, accompagnée de leur meilleur ami (Michel Boujenah).

Les tribulations de Léo sont empreintes d'un optimisme invétéré, porté par la musique, que ce soit à travers la trompette de Kad Merad ou les chansons qu'il interprète, signées Didier Barbelivien.

"C'est vrai que j'ai la fâcheuse tendance d'être optimiste. Je suis optimiste parce que j'ai connu la guerre, l'après-guerre. J'ai échappé au pire. Et quand on a échappé au pire, après, tout le reste, c'est très doux", a commenté le cinéaste.

Le personnage de Léo "symbolise complètement cet homme qui cherche l'essentiel, sans le chercher. Il se laisse porter par le présent. Et le présent, il a toutes les qualités", a-t-il expliqué. "C'est un film qui me ressemble beaucoup", a-t-il conclu.

Avant la projection officielle de son film lundi soir, Lelouch recevra le prix "Cartier Glory to the Filmmaker" de la 81e édition de la Mostra, "dédié à une personnalité ayant marqué de manière particulièrement originale le cinéma contemporain".

Le cinéaste de 86 ans est connu mondialement pour Un homme et une femme, couronné par une Palme d'or à Cannes en 1966 et deux Oscar.

AFP/VNA/CVN