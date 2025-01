Célébrez le Têt traditionnel avec le peuple H'mông à Hua Tat

Hua Tat est l'un des rares villages de tourisme communautaire où les caractéristiques culturelles traditionnelles de l'ethnie H'mông sont encore pleinement préservées. Lorsque les fleurs de prunier et de pêcher commencent à fleurir, c'est le moment où le peuple H'mông célèbre le Têt traditionnel. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, tous sont vêtus de leurs plus beaux habits colorés pour cette fête.