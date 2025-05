Le commissaire européen au Commerce annonce l'accélération des négociations de libre-échange avec l'Asie

Les négociations avec Washington sont une priorité, mais elles ne se feront pas "à n'importe quel prix", a déclaré M.Sefcovic, aux journalistes à Singapour.

Il a tenu à "souligner que dans le contexte géopolitique actuel, nous veillons à ce que l'UE ne mette pas tous ses œufs dans le même panier".

"Au niveau bilatéral, nous accélérons les négociations avec l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et la Malaisie", a-t-il ajouté.

Ces quatre pays sont des membres clés de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), où vivent plus de 650 millions d'habitants.

"Nous intensifions également nos relations avec l'Inde. Nous avons entamé un nouveau cycle de négociations la semaine dernière", a déclaré M. Sefcovic.

Il s'exprimait à Singapour après la signature mercredi 7 mai d'un accord commercial portant sur le numérique entre l'UE et la cité-État.

"Notre objectif est également très clair : continuer à signer des accords et rester un partenaire fiable, digne de confiance et prévisible dans un contexte mondial en rapide évolution", a-t-il déclaré.

Le commissaire a déclaré que l'UE envisageait également une "coopération renforcée" avec les membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Signes de "désescalade"

L'UE dégage un excédent de 154 milliards d'euros (175 milliards de dollars) vis-à-vis des États-Unis pour les échanges de biens, mais subit un déficit de 104 milliards d'euros pour les services, a déclaré M. Sefcovic, citant des données de l'Office européen des statistiques.

L'UE se retrouve donc avec un excédent de 50 milliards d'euros, qui peut être rééquilibré en achetant davantage de gaz naturel liquéfié, de soja et de puces informatiques haut de gamme aux États-Unis, a ajouté M. Sefcovic.

M. Trump a déclaré de son côté que le déficit s'élevait à plusieurs centaines de milliards de dollars par an et a imposé une série de droits de douane plus élevés à l'Europe depuis mars.

Il a décrété l'imposition de droits de douane de 20% sur la majorité des marchandises européennes le mois dernier, avant d'annoncer une pause de 90 jours qui expirera en juillet.

Un droit de base de 10% est actuellement appliqué aux marchandises en provenance des 27 pays de l'UE et d'autres pays du monde.

Les négociateurs cherchent désormais à éviter une véritable guerre commerciale autour des droits de douane si ce niveau entre en vigueur.

L'UE sera également attentive aux signes de désescalade lors de la rencontre des responsables américains et chinois, en Suisse ce week-end, pour des négociations sur les droits de douane, a déclaré le commissaire.

