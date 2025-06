Tour de France : Visma avec Vingegaard et Van Aert

Jonas Vingegaard, vainqueur en 2022 et 2023, et Wout Van Aert emmènent la liste des huit coureurs retenus mardi 24 juin par l'équipe Visma-Lease a bike pour l'édition 2025 du Tour de France qui s'élance le 5 juillet de Lille.

Après l'annonce il y a quelques semaines du forfait du Français Christophe Laporte, la sélection est sans surprise. C'est le rouleur italien Edoardo Affini qui remplace numériquement Laporte, insuffisamment remis d'un virus.

Vingegaard, qui s'annonce une nouvelle fois comme le principal rival du vainqueur sortant Tadej Pogacar, aura un trio de choc pour l'aider en montagne avec le Britannique Simon Yates, qui vient de gagner le Giro, ainsi que les Américains Matteo Jorgenson et Sepp Kuss.

Plus bas, Wout Van Aert, le couteau suisse de la formation néerlandaise, aura un rôle important à jouer, tout en visant lui-même des étapes, notamment en début de Tour.

Deux autres Belges, Tiesj Benoot et Victor Campenaerts, complètent la sélection de Visma.

"Avec ces huit coureurs très forts nous devrons, dès le premier jour, répondre présent en tant qu'équipe pour assister Jonas de manière optimale en vue du classement général. Il y aura aussi des opportunités pour plusieurs coureurs de viser une victoire d'étape", a commenté Grischa Niermann, le directeur course de l'équipe.

"Nous nous concentrons sur nous-mêmes et notre propre plan. Nous avons eu une préparation optimale et pensons que nous sommes en mesure d'obtenir le meilleur résultat possible", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN