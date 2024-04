JO-2024 : il y a des plans B et des plans C pour la cérémonie d'ouverture

Photo: Xinhua/VNA/CVN

"On a une cérémonie qui serait limitée au Trocadéro et qui ne ferait donc pas toute la Seine", a déclaré M. Macron lors d'une interview à BFMTV-RMC. Il a également évoqué l'hypothèse d'un rapatriement au Stade de France. "C'est ce qui se fait classiquement."

"Il y a des plans B et des plans C, on les prépare en parallèle (...) On fera une analyse en temps réel", a-t-il fait remarquer.

Il a indiqué que les forces de l'ordre étaient mobilisées "à un niveau exceptionnel" dans la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques.

Selon les médias français, à près de 100 jours de la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet sur la Seine, l'inquiétude demeure pour un grand nombre de Français, préoccupés notamment par la menace terroriste.

Xinhua/VNA/CVN