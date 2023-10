Publication du livre Les politiques de l'UE à l'égard du Vietnam : pratiques et perspectives

La maison d'édition politique nationale Su Thât (Vérité) vient de publier le livre Les politiques de l'UE à l'égard du Vietnam : pratiques et perspectives , rédigé par D r. Trân Thanh Huyên, D r. Dào Minh Hông, la Prof. et D r. Nguyên Thai Yên Huong.

Photo : Nhândân/CVN

Pour le Vietnam, l’Union européenne (UE) est un partenaire stratégique de premier plan, jouant un rôle important sur la scène internationale, en matière de sécurité, de paix ainsi que d’économie et de développement. Avec un potentiel et une position croissants après 35 ans de mise en œuvre du Renouveau et de l’intégration internationale, le Vietnam est un partenaire solide de l’UE en tant que pays membre de l’ASEAN et l'un des partenaires ayant les relations les plus intégrales dans la région d’Asie-Pacifique.

Le livre comprend quatre chapitres qui analysent les questions entourant les politiques de l'UE à l'égard du Vietnam, y compris les facteurs affectant la position, le rôle et les contenus spécifiques des politiques. Il donne également des évaluations sur les résultats, les avantages et les difficultés dans le processus de la mise en œuvre de ces politiques ainsi que des prévisions sur des politiques de l'UE à l'égard du Vietnam dans l’avenir.

Le livre permet aux lecteurs à mieux comprendre le processus de mise en œuvre des politiques de l'UE à l'égard de la région de l'ASEAN en général et du Vietnam en particulier, et les relations de coopération entre l'UE et le Vietnam.

VNA/CVN