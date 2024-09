Patrimoine religieux : 11,7 millions d'euros collectés en un an

La Fondation du patrimoine a annoncé mardi 17 septembre avoir collecté 11,7 millions d'euros en faveur du patrimoine religieux en un an, grâce à un dispositif de déduction fiscale attractif.

Photo : AFP/VNA/CVN

En septembre 2023, le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait lancé cette souscription, en annonçant un taux de déduction fiscale renforcé pour les particuliers de 75% jusqu'à 1.000 euros, à l'instar de la souscription pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Il s'agissait d'aider les petites communes de moins de 10.000 habitants (et de moins de 20.000 habitants en outre-mer) à préserver leurs édifices religieux.

Selon la Fondation du patrimoine, à laquelle a été confiée la souscription, les "11,7 millions d'euros" levés au total l'ont été via une "collecte nationale non affectée à un projet particulier" ainsi qu'à travers "plus de 1.100 collectes ouvertes (...) pour des projets précis", indique-t-elle dans un communiqué.

Quelque "2,8 millions d'euros" ont été mobilisés à travers la collecte nationale non affectée, "grâce à la générosité de plus de 37.000 donateurs", ajoute-t-elle.

En avril, la ministre de la Culture, Rachida Dati, avait annoncé la liste des 100 premiers édifices religieux à pouvoir bénéficier de la collecte non affectée. Le besoin de financement pour "sauver ces 100 édifices" avait été estimé à 15 millions d'euros, selon le ministère.

Près de 50% sont situés dans des communes de moins de 1.000 habitants, avait-on précisé.

La Fondation du patrimoine avait indiqué, il y a un an, qu'elle sélectionnerait les projets "en fonction de l'intérêt patrimonial de l'édifice, l'urgence et aussi la question de l'usage qui doit s'ouvrir aux concerts, expositions, conférences".

AFP/VNA/CVN