Mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès national du Parti

À l’issue du mandat gouvernemental 2021-2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié un article revenant sur le mandat écoulé et exprimant ses attentes pour le prochain mandat. L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a l’honneur de vous en présenter le contenu.

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ACCÉLÉRER ET CRÉER DES PERCÉES, DÉTERMINÉS À METTRE EN ŒUVRE AVEC SUCCÈS LA RÉSOLUTION DU XIVe CONGRÈS NATIONAL DU PARTI

Pham Minh Chinh, Premier ministre

Le XIVe Congrès national du Parti s’est achevé avec un très grand succès, portant avec lui de nouvelles aspirations et une nouvelle confiance, créant une nouvelle dynamique et ouvrant de nouvelles impulsions de développement pour le pays.

Avec un esprit d’unité et de cohésion, de Renouveau profond, d’action résolue et de la plus haute détermination politique, nous surmonterons à coup sûr toutes les difficultés et tous les défis, valoriserons la force de la grande union nationale en lien avec la force de l’époque, réaliserons les deux objectifs stratégiques centenaires et conduirons le pays à avancer fermement vers une nouvelle ère - une ère de développement riche, prospère, de civilisation et de bonheur, progressant résolument vers le socialisme.

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En revoyant la période 2021-2025, tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée ont fait preuve d’une résilience remarquable, surmontant les "tempêtes", saisissant chaque opportunité, déployant des efforts inlassables pour obtenir des résultats très importants dans l’œuvre de construction et de défense de la Patrie.

Dans un contexte mondial en évolution rapide et complexe, avec de nombreuses questions sans précédent, au-delà des prévisions, une concurrence stratégique intense, des conflits dans de nombreuses régions, en particulier la pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles, les tempêtes, les inondations et le changement climatique ayant causé de lourdes conséquences ; sous la direction du Comité central du Parti, directement et régulièrement du Bureau politique et du Secrétariat, avec à leur tête le secrétaire général (le camarade Nguyên Phu Trong auparavant et le camarade Tô Lâm actuellement) ; le gouvernement, le Premier ministre, les différents niveaux, secteurs et localités ont déployé des efforts extraordinaires, se sont appuyés étroitement sur la réalité, ont dirigé de manière concentrée la mise en œuvre résolue, flexible et efficace des Résolutions et Conclusions du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat et de l’Assemblée nationale.

Avec la devise "Le Parti donne des orientations, le gouvernement consent, l’Assemblée nationale approuve, le peuple soutient, la Patrie l’attend, les amis internationaux aident, alors il ne s’agit que d’agir, pas de reculer", "ce qui est dit doit être fait, ce qui est engagé doit être réalisé ; ce qui est fait doit être efficace", nous avons "transformé le danger en opportunité", "renversé la situation, changé d’état" et obtenu de nombreux acquis importants, globaux et couvrant tous les domaines, parmi lesquels se distinguent : le contrôle réussi de la pandémie de COVID-19 avec l’esprit "placer la santé et la vie du peuple au-dessus de tout, avant tout", tout en favorisant la reprise et le développement socio-économique.

L’économie a démontré une forte résilience, atteignant un taux de croissance parmi les plus élevés de la région et du monde, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en contrôlant bien l’inflation et en assurant les grands équilibres de l’économie ; la dette publique, la dette gouvernementale et le déficit budgétaire sont restés inférieurs aux limites fixées. Les percées stratégiques ont été mises en œuvre de manière résolue et efficace, contribuant à créer et à ouvrir de nouveaux espaces de développement selon l’orientation "institutions ouvertes, infrastructures fluides, gouvernance intelligente".

Le développement de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale a été mis en œuvre de manière résolue. De nombreux problèmes en suspens, prolongés pendant de nombreuses années, ont été traités de manière ciblée, contribuant à lutter contre le gaspillage et à libérer des ressources pour le développement.

Les domaines de la culture et du social ont enregistré des avancées tant en matière de perception, d’action que de résultats ; les politiques de sécurité sociale, de prise en charge des personnes méritantes envers la Patrie et de réduction de la pauvreté ont été déployées de manière globale, efficace et ont obtenu de nombreux résultats remarquables dans l’esprit de "ne laisser personne de côté" ; le taux de ménages pauvres est tombé à environ 1,3% ; les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population ont continué de s’améliorer.

La révolution de réorganisation du territoire, de rationalisation de l’appareil du système politique et d’organisation d’une administration locale à deux niveaux, associée à l’accélération de la réforme des procédures administratives ainsi qu’à la décentralisation et à la délégation de pouvoirs, a été mise en œuvre de manière résolue et efficace, comme l’a affirmé le secrétaire général Tô Lâm : "La décision de “réorganiser le territoire” constitue une étape historique à portée stratégique, marquant une nouvelle phase de développement dans l’œuvre de perfectionnement de l’appareil administratif de l’État".

Les travaux d’inspection, de contrôle et de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs ont été renforcés. Le potentiel de défense, de sécurité et l’autonomie stratégique ont été consolidés et renforcés ; l’affectation des ressources d’investissement à la défense et à la sécurité a été priorisée à un niveau sans précédent ; la situation politique et sociale est restée stable ; l’ordre et la sécurité ont été maintenus.

La diplomatie et l’intégration internationale ont constitué un point lumineux, avec de nombreuses réalisations importantes ; la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale ont été rehaussés ; un environnement de paix et de stabilité favorable au développement du pays a été maintenu.

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À partir de la pratique du travail de direction, de gouvernance et de gestion, nous pouvons tirer 5 précieuses leçons d’expérience pour la prochaine étape de développement du pays :

Premièrement, la direction juste et clairvoyante du Parti est le facteur premier qui décide de toutes les victoires de la révolution vietnamienne ; il faut mettre en œuvre de manière résolue, proactive, flexible et créative les orientations, lignes et politiques du Parti et de l’État ; bien saisir la situation, apporter des réponses politiques en temps opportun, appropriées et efficaces, en particulier face aux questions nouvelles, difficiles et sans précédent.

Deuxièmement, il faut consolider et renforcer sans cesse l’unité, promouvoir la force de l’unité de tout le Parti, de tout le peuple, de la nation, l’unité de haut en bas, la solidarité internationale, tout en faisant preuve d’une grande détermination, de grands efforts et d’actions résolues.

Troisièmement, le peuple fait l’histoire, la force vient du peuple ; il faut prendre l’être humain comme centre, comme sujet, comme objectif et comme ressource, moteur le plus important du développement, afin de construire une confiance solide du peuple dans la direction du Parti et de l’État.

Quatrièmement, il faut combiner la force nationale avec la force de l’époque ; prendre les ressources internes comme base, comme stratégie, comme élément de long terme et décisif ; les ressources externes comme importantes, nécessaires et porteuses de percées ; il faut voir loin, regarder large, penser profondément, agir grand ; accorder de l’importance au temps, à l’intelligence et à la capacité de décision au bon moment.

Cinquièmement, il faut accélérer la décentralisation et la délégation de pouvoirs en les associant à l’allocation des ressources, à l’amélioration de la capacité d’exécution, au renforcement de l’inspection, de la supervision et du contrôle du pouvoir ; répartir les tâches selon l’esprit des "6 clartés : clarté sur les personnes, clarté sur le travail, clarté sur les responsabilités, clarté sur les compétences, clarté sur le calendrier, clarté sur les résultats".

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D’une manière générale, dans un contexte où les difficultés et les défis ont été plus nombreux que les opportunités et les avantages, en particulier sous l’effet "double" des facteurs extérieurs défavorables et des limites et insuffisances internes prolongées pendant de nombreuses années, les acquis obtenus durant la période 2021-2025 sont très importants et méritent d’être appréciés, d’inspirer la fierté, et ont été hautement évalués par le peuple et la communauté internationale ; en particulier, nous avons su préserver un climat "serein à l’intérieur comme à l’extérieur", consolider et renforcer la confiance solide du peuple dans le Parti et l’État ; continuer à créer une dynamique de renouveau ; créer un élan pour un développement rapide et durable ; créer une force de développement globale et inclusive ; créer un nouvel élan permettant au pays d’avancer résolument vers une nouvelle ère.

En entrant dans l’année 2026, première année du mandat 2026-2030, revêtant une signification particulièrement importante, il s’agit d’une période où le pays se transforme et entre dans une nouvelle ère de développement, dans un contexte où l’évolution de la situation mondiale devrait continuer à changer rapidement, de manière complexe et imprévisible.

Les tendances à la séparation, à la fragmentation et à la multipolarité modifient, voire brisent, de nombreuses règles qui avaient façonné l’ordre mondial pendant plusieurs décennies ; la concurrence stratégique entre les grandes puissances continue de devenir de plus en plus intense et complexe ; les chaînes mondiales d’approvisionnement, de commerce et d’investissement connaissent de fortes fluctuations ; le développement explosif des nouvelles technologies a un impact profond sur de nombreux plans ; les facteurs de sécurité non traditionnels, les épidémies, les catastrophes naturelles et le changement climatique continuent d’évoluer de manière anormale, causant de lourdes conséquences ; tandis que notre pays demeure un pays en développement, avec une économie en transition, une taille encore modeste, un haut degré d’ouverture, et dont la compétitivité ainsi que la capacité de résilience doivent continuer à être consolidées et renforcées.

En particulier, depuis la fin du mois de février 2026, le conflit militaire qui a éclaté et s’est étendu au Moyen-Orient a eu et continue d’avoir des impacts et des effets graves sur de nombreux pays, régions et sur l’économie mondiale ; mais cela doit aussi être considéré comme une opportunité pour restructurer l’économie dans un sens vert, numérique, rapide et durable.

Le XIVe Congrès national du Parti fixe comme objectif et exigence pour le mandat 2026-2030 de maintenir un environnement de paix et de stabilité, de développer rapidement et durablement le pays et de défendre fermement la Patrie vietnamienne socialiste ; de s’efforcer d’atteindre une croissance économique à deux chiffres ; d’améliorer sans cesse et d’élever de manière globale le niveau de vie de la population ; de renforcer l’autonomie stratégique, la résilience, la confiance en soi et d’avancer vigoureusement dans la nouvelle ère de la nation ; de réaliser avec succès les deux objectifs stratégiques centenaires, pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, riche, puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant résolument vers le socialisme.

Le point de vue directeur constant est de rester ferme et d’appliquer de manière créative le marxisme-léninisme, la pensée de Hô Chi Minh et la théorie de la ligne de Renouveau du Parti ; de rester ferme sur l’objectif de l’indépendance nationale associée au socialisme ; de maintenir l’autonomie stratégique tout en renouvelant sans cesse la pensée, les modèles et les modes de développement afin de conduire le pays à un développement rapide et durable, selon la devise : le développement pour la stabilité, la stabilité pour promouvoir le développement ; de susciter fortement la tradition patriotique, l’aspiration au développement, l’esprit d’unité, la volonté d’autonomie, de confiance, de résilience et de fierté nationale ; de promouvoir la force de la culture et de l’homme en tant que ressource endogène et moteur puissant du développement.

Accélérer la construction et le perfectionnement synchronisé des institutions pour un développement rapide et durable ; assurer l’autonomie stratégique associée à la mise en œuvre simultanée des quatre transformations : transformation numérique, transformation verte, transformation énergétique et transformation de la structure et de la qualité des ressources humaines. Mettre en œuvre de manière synchronisée les tâches clés avec le développement économique, social et la protection de l’environnement comme centre ; la construction du Parti comme élément clé ; le développement culturel et humain comme fondement ; le renforcement de la défense et de la sécurité ainsi que la promotion de la diplomatie et de l’intégration internationale comme éléments essentiels et permanents.

Lors du 2e Plénum du Comité central du XIVe mandat récemment tenu, le secrétaire général Tô Lâm a résumé et souligné cinq contenus de travail importants du mandat concernant : (1) Le travail politique et idéologique au sein du Parti avec les "quatre fermetés" [Comprenant : Fermeté dans l’application et le développement créatif du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh ; Fermeté dans l’objectif d’indépendance nationale et de socialisme ; Fermeté dans la ligne de Renouveau du Parti ; Fermeté dans les principes d’organisation et de fonctionnement du Parti.] ; (2) L’objectif d’une croissance économique à deux chiffres ; (3) La valorisation des atouts du modèle d’administration locale à deux niveaux ; (4) Le travail d’inspection, de supervision, de contrôle du pouvoir et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs ; (5) La garantie de la défense, de la sécurité, de la diplomatie et de l’intégration internationale dans la nouvelle période.

Dans ce cadre, la croissance économique à deux chiffres constitue une exigence objective issue des besoins de développement du pays dans la nouvelle période et de l’aspiration de toute la nation à se développer, reposant sur « quatre principes » fondamentaux [Comprenant : (1) Une croissance réelle, sans sacrifier la qualité et la durabilité au profit de la seule vitesse de croissance ; (2) Le maintien du principe de stabilité macroéconomique, du contrôle de l’inflation et de la garantie des grands équilibres ; (3) L’exploitation efficace de toutes les ressources disponibles, en priorisant les projets clés et en promouvant la coopération public-privé afin d’accroître l’efficacité de l’investissement et de renforcer la compétitivité nationale ; (4) Une croissance économique élevée doit garantir le service des intérêts et l’amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles de la population ainsi que l’équité sociale.].

Par ailleurs, afin de créer "le moteur des moteurs" du développement, le Comité central élaborera prochainement une résolution sur le modèle de développement du pays dans la nouvelle période, fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Dans l’ère de l’innovation, il faut changer de pensée, transformer l’état d’une posture passive de résistance en une posture active d’adaptation, transformer les risques en opportunités, et faire du contrôle efficace des risques un avantage compétitif pour l’économie. Il est demandé à chaque ministère, secteur et localité de s’approprier et de mettre en œuvre rapidement ces orientations ; de se concentrer sur l’identification claire des moteurs de percée, de proposer des solutions concrètes dans tous les domaines, d’attribuer les responsabilités selon l’esprit des "six clartés" afin d’atteindre une croissance à deux chiffres ; de rester étroitement ancré dans la réalité, de préparer des plans et des scénarios de direction et de gestion ; d’accorder une attention particulière aux solutions de rupture permettant de "renverser la situation, changer d’état" afin de saisir les opportunités et de promouvoir le développement des secteurs ; tout en renforçant la capacité de prévision stratégique, l’autonomie stratégique et la gestion des risques ; de se concentrer sur la levée des difficultés et des obstacles, de promouvoir la production et le commerce, de réduire les coûts et de créer des conditions favorables pour la population et les entreprises.Le pays se trouve devant de nouvelles opportunités ; la mission posée est très lourde, mais aussi très glorieuse, et constitue également une responsabilité devant l’histoire pour les générations que nous sommes aujourd’hui.

En assimilant profondément l’esprit selon lequel "les ressources prennent leur source dans la pensée et la vision ; les moteurs prennent leur source dans le renouvellement et l’innovation ; la force prend sa source dans le peuple et les entreprises", sous la direction du Parti, le gouvernement, les différents niveaux, secteurs et localités doivent se montrer encore plus résolus et créatifs dans le travail de direction, de gouvernance et de gestion, afin de créer des percées de développement selon la devise : "si nous avons déjà fait des efforts, alors il faut faire encore plus d’efforts ; si nous avons déjà de la détermination, alors il faut une détermination encore plus élevée ; si nous avons déjà agi avec résolution, alors il faut agir avec encore plus de résolution", "ce qui est dit doit être fait, ce qui est engagé doit être exécuté, ce qui est exécuté doit être efficace" ; se concentrer sur la mise en œuvre sérieuse, résolue, synchronisée et efficace des Résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale et du Gouvernement ; en mettant l’accent sur "1 objectif, 2 garanties, 3 participations, 4 refus, 5 transformations" : (i) "1 objectif" consiste à veiller à ce que le peuple ait une vie prospère et heureuse, meilleure d’année en année ; (ii) "2 garanties" comprennent : garantir le développement pour la stabilité, garantir la stabilité pour promouvoir un développement rapide et durable ; (iii) "3 participations" comprennent : la participation de l’État, la participation des entreprises, la participation du peuple ; (iv) "4 refus" comprennent : ne pas gaspiller un seul jour, ne pas accumuler de retard en une semaine, ne pas laisser passer d’opportunité en un mois et ne pas se laisser dans la passivité toute une année ; (v) "5 transformations" comprennent : verdisation ; numérisation ; optimisation des potentiels différenciés, des opportunités remarquables et des avantages compétitifs ; intelligentisation de la gestion et de la gouvernance ; harmonisation des intérêts de l’État, du peuple et des entreprises.

Dans ce cadre, une attention particulière doit être accordée à certains contenus centraux suivants : Assimiler de manière profonde et globale et organiser la mise en œuvre résolue, synchronisée et efficace de la Résolution du XIVe Congrès constitue la tâche politique centrale de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée durant le mandat 2026-2030.

Sur la base de la Résolution du XIVe Congrès et des résolutions de percée du Bureau politique dans les domaines clés, le Gouvernement, les différents niveaux, secteurs et localités doivent rapidement les concrétiser en programmes d’action et en plans de mise en œuvre avec une feuille de route, des objectifs, des missions et des solutions clairs, réalisables, ciblés et prioritaires, assortis d’une progression et de résultats concrets "pouvant être pesés, mesurés, comptés et quantifiés".

Il convient de mettre l’accent sur la responsabilité des premiers responsables dans l’organisation de la mise en œuvre, le contrôle, la supervision et l’évaluation des résultats à travers des produits concrets ; de remédier au formalisme ; de promouvoir fortement l’esprit de renouveau, d’oser penser, d’oser faire et d’aller jusqu’au bout, d’oser assumer ses responsabilités pour l’intérêt général ; de créer dès le début du mandat un changement net dans la conscience et l’action de tout le système politique, du peuple et de la communauté des entreprises.

Libérer, mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources, valoriser au maximum la créativité, l’esprit de responsabilité, les efforts et la plus haute détermination avec une pensée nouvelle, des méthodes nouvelles et des solutions de rupture afin d’atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres.

L’expérience pratique des régions et du monde montre que les pays qui veulent dépasser le piège du revenu intermédiaire et s’élever au rang de pays à revenu élevé ont tous connu une période de croissance économique rapide, atteignant un niveau à deux chiffres, en lien avec l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation, de forts investissements dans l’éducation et la formation, la science et la technologie, les infrastructures stratégiques et une intégration profonde dans les chaînes de valeur mondiales.

Pour notre pays, il s’agit d’un objectif stratégique qu’il faut absolument réaliser, mais qui est aussi plein de défis, exigeant à la fois de valoriser au maximum et de renouveler les moteurs de croissance traditionnels tels que l’investissement, la consommation et les exportations, tout en promouvant fortement de nouveaux moteurs de croissance, parmi lesquels la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte constituent la base et jouent un rôle principal ; tout en accordant également une attention particulière à l’exploitation efficace des nouveaux espaces de développement après le réorganisation des unités administratives, la rationalisation de l’appareil organisationnel et la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux.

En particulier, une croissance élevée doit aller de pair avec le maintien de la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation et la garantie des grands équilibres de l’économie, contribuant ainsi à créer une base solide pour le développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère.

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Dans un contexte où la situation mondiale devrait continuer à évoluer de manière complexe et imprévisible, nous devons continuer à suivre de près et à bien maîtriser la situation, renforcer les capacités d’analyse et de prévision, prendre de manière proactive des solutions permettant de "renverser la situation, changer d’état", réagir de façon rapide, flexible et efficace dans tous les domaines, afin de minimiser les impacts et influences négatifs venus de l’extérieur ; tout en consolidant et renforçant la capacité d’autonomie stratégique du pays et en mettant en œuvre de manière cohérente l’orientation consistant à construire une économie indépendante et autonome, associée à une intégration internationale proactive, active, profonde, substantielle et efficace.

Continuer à mettre en œuvre une politique budgétaire raisonnablement expansionniste, ciblée et priorisée ; la coordonner de manière synchronisée et harmonieuse avec une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace, afin de maintenir la stabilité macroéconomique, de contrôler l’inflation conformément aux objectifs fixés, tout en contribuant à lever les difficultés de la production et des affaires, à soutenir le développement des entreprises et à stimuler la croissance.

Accélérer le décaissement des investissements publics ; faire de l’investissement public un levier de l’investissement privé dans les infrastructures stratégiques, la transition énergétique, la logistique, les infrastructures numériques… ; exploiter et utiliser de manière raisonnable les marges de manœuvre en matière de dette publique et de déficit budgétaire de l’État afin de mobiliser davantage de ressources pour l’investissement dans le développement.

Promouvoir et libérer les flux d’investissements privés et étrangers, tant indirects que directs, dans les secteurs et domaines prioritaires, afin d’accroître les capacités de production de l’économie.

Dans la mobilisation des ressources dans le cadre du partenariat public-privé, il faut mettre en œuvre de manière cohérente et efficace le principe des "intérêts harmonisés, risques partagés".

Mettre en œuvre de manière synchronisée les solutions visant à élargir les marchés, stimuler la demande de consommation et soutenir de manière appropriée la production et les activités économiques, en particulier celles des petites et moyennes entreprises, afin de faire du marché intérieur un solide pilier de soutien pour l’économie.

Accorder une attention particulière à la diversification des marchés, à la diversification des produits et à la diversification des chaînes d’approvisionnement, réagir de manière rapide, flexible et efficace face aux fluctuations extérieures, afin de garantir l’atteinte des objectifs fixés en matière de croissance des exportations et des importations.Se concentrer sur la mise en œuvre résolue et efficace des percées stratégiques, afin de créer un changement fondamental dans la qualité de la croissance, d’élever l’efficacité, la compétitivité et la résilience de l’économie.

Premièrement, les institutions de développement constituent la "percée des percées" ; les institutions doivent aller en premier, ouvrir la voie et devenir un avantage compétitif national dans l’esprit : "Un État facilitateur ; des entreprises pionnières ; les secteurs public et privé marchant de concert ; un pays en développement ; un peuple heureux" ; il faut supprimer résolument le mécanisme de "demande-octroi" et la mentalité consistant à dire "si l’on ne sait pas gérer, alors on interdit" ; se concentrer sur le perfectionnement et l’élévation de la qualité du système institutionnel et juridique, en garantissant qu’il soit complet, synchronisé, moderne, intégré à l’international, relativement stable et doté de capacités de prévision, dans l’esprit de répondre à la fois aux exigences de la gestion de l’État et de promouvoir le développement, en prenant la construction du développement comme axe central ; améliorer la qualité et l’efficacité des différents marchés dans la mobilisation, l’allocation et l’utilisation des ressources, en particulier les capitaux dormants encore très importants dans l’économie ; accorder une attention particulière au développement en profondeur des marchés financiers, associé au développement du marché boursier, au développement du marché des obligations d’entreprises, du marché de l’or et du marché immobilier dans le sens de la transparence et de la saine gestion, en prévenant et en gérant efficacement les risques systémiques ; accélérer la mise en service du Centre financier international et le développement des zones de libre-échange ainsi que de nouveaux modèles économiques.

Deuxièmement, se concentrer sur la transformation de la structure et l’élévation de la qualité des ressources humaines, contribuant ainsi à promouvoir l’augmentation de la productivité du travail, de l’efficacité, de la compétitivité et du développement rapide et durable du pays ; se concentrer sur le perfectionnement et la mise en œuvre efficace des politiques d’attraction et de valorisation des talents ; accélérer la formation des ressources humaines et la formation professionnelle de haute qualité dans les secteurs, domaines et métiers clés et stratégiques, afin de répondre aux exigences du marché du travail en lien avec les besoins de transformation de la structure économique et d’intégration dans le nouveau contexte ; renforcer l’enseignement des langues étrangères, faire de l’anglais une seconde langue à l’école ; promouvoir les méthodes éducatives intégrées (STEM, STEAM), la recherche scientifique, le développement des compétences numériques, des capacités en intelligence artificielle (IA) et la formation de citoyens globaux ; élaborer des programmes et projets de recherche scientifique à caractère de rupture, concentrés sur 11 groupes de secteurs technologiques stratégiques, en passant fortement de "l’application" à la "maîtrise" et à "l’autonomie", en lien avec la capacité de convergence technologique.

Troisièmement, donner la priorité au développement d’un système d’infrastructures synchronisé, moderne, intelligent, à fort effet d’entraînement, capable d’attirer les ressources d’investissement de toute la société, en particulier pour les ouvrages et projets d’infrastructures stratégiques et prioritaires ; se concentrer sur le développement d’infrastructures de transport multimodal, de haute qualité, assurant une connexion fluide entre les régions et les localités, ainsi qu’une connexion synchronisée avec la région et l’international ; accorder une attention particulière au développement des infrastructures énergétiques vertes, des infrastructures numériques, des centres de données modernes, des infrastructures urbaines, des infrastructures de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles et d’adaptation au changement climatique. S’efforcer d’achever plus de 5.000 km d’autoroutes et la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong avant 2030 ; accélérer davantage encore la ligne ferroviaire Hanoï - Lang Son ; déployer d’urgence l’investissement dans la ligne ferroviaire à grande vitesse sur l’axe Nord-Sud ; lancer rapidement les projets de centrales nucléaires avec une vision à 100 ans, afin de garantir la sécurité énergétique au service d’un développement rapide et durable.

Promouvoir vigoureusement la transformation du modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et le développement de nouvelles forces productives.

Élever le potentiel national en matière de science, de technologie et d’innovation à un niveau avancé dans les domaines importants, parmi les groupes de tête des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

Accélérer l’industrialisation et la modernisation, promouvoir fortement la restructuration de l’économie, tant entre les secteurs qu’au sein de ceux-ci.

Accorder une attention particulière à l’amélioration de l’efficacité et de la compétitivité des industries de base et des industries de soutien ; donner la priorité au développement de certaines grandes entreprises technologiques, en visant progressivement la maîtrise des technologies de production dans certains secteurs émergents tels que les puces semi-conductrices, les robots, l’automatisation, l’intelligence artificielle, les matériaux avancés, la biologie, l’environnement, les énergies renouvelables, les nouvelles énergies...

Améliorer la qualité, l’efficacité et la compétitivité des secteurs des services ; construire des centres de services et de tourisme de haute qualité, afin que le tourisme devienne véritablement un secteur économique de pointe ; développer fortement le Centre financier international, les zones de libre-échange de nouvelle génération et les grands centres logistiques liés aux aéroports, aux ports maritimes de transbordement international et aux grands postes-frontières internationaux.

Promouvoir la transformation de la structure de l’économie agricole et rurale dans le sens d’un développement de haute qualité, accélérer la transition verte, écologique, circulaire et selon la chaîne de valeur, de manière efficace ; accorder une attention particulière au développement de grandes zones de production de marchandises à forte valeur ajoutée, ainsi qu’aux centres de transformation approfondie des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, selon l’orientation : "agriculture verte - produits propres - haute technologie - marché durable".

Accélérer le développement de l’économie régionale, des liens interrégionaux, en valorisant le rôle des régions motrices, des pôles de croissance, des corridors économiques et des grands centres économiques ; accorder une attention particulière au développement de l’économie maritime associé à la protection de la souveraineté sur les mers et les îles.

Développer efficacement de nouveaux modèles économiques tels que l’économie à basse altitude, l’économie des données, l’économie argentée, l’économie circulaire, l’économie du partage, l’économie nocturne…

Renforcer les liens entre les secteurs de l’économie publique, de l’économie privée et de l’investissement étranger ; adopter des politiques appropriées pour encourager les ménages d’affaires à devenir des entreprises ; développer fortement de grands groupes économiques, ainsi que des entreprises vietnamiennes jouissant d’une marque et d’une réputation sur la scène internationale, participant profondément aux chaînes de valeur régionales et mondiales ; accorder une attention particulière à l’attraction d’IDE de nouvelle génération, efficaces et sélectifs, associés au transfert de technologie.

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Accorder une attention particulière au développement des domaines culturels et sociaux, en garantissant le progrès et l’équité sociale, la sécurité sociale et l’amélioration du niveau de vie du peuple.

Assurer un lien étroit et harmonieux, en veillant à ce que le développement culturel et social soit à la hauteur du développement économique et que chaque citoyen bénéficie des fruits du processus de Renouveau et de développement du pays. Faire en sorte que la culture devienne véritablement un fondement, une force endogène et un moteur du développement rapide et durable ; construire une culture vietnamienne avancée, riche de l’identité nationale, unifiée dans la diversité ; mettre en œuvre efficacement la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne ; accorder une attention particulière à l’internationalisation de l’identité culturelle nationale et à la nationalisation de la quintessence culturelle mondiale ; développer fortement les industries culturelles, les industries du divertissement et l’économie créative.

Encourager le développement du système d’institutions et l’organisation d’activités culturelles dans un sens concret et efficace, en prenant les territoires de base et la population comme centre, afin de réduire les écarts d’accès et de jouissance de la culture entre les régions, les zones et les différentes couches de la population.

Construire certains grands ouvrages culturels et sportifs de niveau régional et international ; mettre en place des mécanismes encourageant la coopération public-privé, la construction et le développement créatif de modèles, d’institutions culturelles et sportives ainsi qu’une gestion culturelle efficace.

Mettre en œuvre pleinement et en temps voulu les politiques en faveur des personnes méritantes envers la Patrie, des bénéficiaires de politiques sociales et des personnes vulnérables ; garantir la sécurité sociale et réduire durablement la pauvreté dans l’esprit de ne pas sacrifier le progrès social, l’équité sociale et la sécurité sociale pour courir après la seule croissance économique, et de "ne laisser personne de côté".

Mettre rapidement en place des solutions pour faire face et soutenir la réduction des impacts négatifs des facteurs extérieurs anormaux ainsi que des catastrophes naturelles et des épidémies sur la production et les activités économiques, ainsi que sur l’emploi, les moyens de subsistance et la vie du peuple.

Renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé du peuple dans l’esprit de la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique ; valoriser les avantages de la période de structure démographique favorable.

Coordonner étroitement et mettre en œuvre efficacement les programmes cibles nationaux relatifs à la nouvelle ruralité, à la réduction durable de la pauvreté, au développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et de montagne, ainsi qu’à l’éducation, à la formation, à la santé et à la culture, notamment au niveau de base. S’efforcer d’achever rapidement la construction d’un million de logements sociaux et d’établissements scolaires inter-niveaux dans 248 communes frontalières terrestres.

Mettre en œuvre efficacement les politiques relatives aux ethnies, aux religions, aux personnes âgées, à l’égalité des sexes, à la promotion des femmes, aux enfants et aux adolescents ; accorder une attention particulière à l’hygiène et à la sécurité dans les écoles et les hôpitaux ; améliorer le classement international du Vietnam en matière d’indice de développement humain et d’indice de bonheur.

Accorder une attention accrue à la protection de l’environnement, à la prévention et à la lutte contre les catastrophes naturelles et à l’adaptation au changement climatique. Élever l’efficacité de la gestion, de l’exploitation et de l’utilisation des terres, des ressources et des minerais importants, notamment les ressources forestières, maritimes, hydriques, les terres rares...

Mettre en œuvre de manière résolue et synchronisée les solutions de protection de l’environnement tant en milieu urbain que rural, prévenir la perte de biodiversité, protéger et restaurer les écosystèmes ; remédier fondamentalement à la situation de pollution environnementale grave dans les grandes villes, les villages artisanaux et les cours d’eau ; viser un taux de 75 à 80% de jours dans l’année avec un indice de qualité de l’air (AQI) bon et moyen dans les grandes agglomérations ; accélérer la transition verte, réduire les émissions de gaz à effet de serre, en direction de l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

Se concentrer sur la mise en œuvre efficace des programmes et projets de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles et d’adaptation au changement climatique, notamment l’élévation du niveau de la mer, les glissements de terrain, l’intrusion saline, la pénurie d’eau douce dans la région du Delta du Mékong ; la prévention des inondations et des glissements de terrain dans les zones de moyenne montagne et de montagne ; le traitement des inondations urbaines dans les grandes villes.

Élever les capacités de prévision et d’alerte des catastrophes naturelles ; procéder de manière proactive à des relocalisations et à des réinstallations, en garantissant la stabilité de la vie, de l’emploi et des revenus des populations dans les zones à haut risque de catastrophes naturelles.

L’esprit général est de restructurer l’économie afin de s’adapter efficacement au changement climatique.

Accélérer la réforme administrative, la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs, contribuant ainsi à consolider et renforcer la confiance du peuple et de toute la société.

Se concentrer sur la construction d’une administration au service du public, professionnelle, moderne et transparente, selon la devise : "appareil allégé - données connectées - gouvernance intelligente".

Opérer un passage fort d’une logique de gestion administrative à une gouvernance de développement, en plaçant le citoyen et l’entreprise au centre, en prenant la satisfaction du peuple comme mesure des résultats.

Accélérer l’amélioration du climat des investissements et des affaires, renforcer la compétitivité ; poursuivre la révision, la suppression et la simplification de 100% des conditions d’affaires inutiles, contradictoires, chevauchantes ou peu claires ; réduire de 50% le temps et les coûts de conformité aux procédures administratives.

Accélérer la décentralisation et la délégation de pouvoirs, valoriser le rôle d’autonomie et de responsabilité des localités en lien avec l’allocation des ressources et le renforcement du contrôle et de la supervision, selon la devise : "les localités décident, les localités mettent en œuvre, les localités assument la responsabilité" ; élever la qualité et l’efficacité du fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux.

Moderniser et renforcer les capacités de gestion et de gouvernance nationales sur la base des bases de données numériques, construire un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique, en particulier le système de bases de données nationales et sectorielles selon les principes : "exactes, complètes, propres, vivantes, unifiées et partagées".

Construire une gouvernance nationale moderne, efficiente et efficace ; établir un climat des investissements et des affaires concurrentiel, sain, public, transparent et stable, réduisant les coûts de conformité, conforme aux bonnes pratiques internationales ; encourager l’innovation, libérer les forces productives, mobiliser toutes les ressources et créer de nouveaux moteurs pour le développement.

Mener de manière résolue la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs ; combiner étroitement la prévention active avec la détection proactive et le traitement strict, opportun des violations, sans zone interdite ni exception ; en parallèle, mettre en place des régimes de rémunération et de traitement appropriés, avec des récompenses opportunes et une discipline rigoureuse.

Poursuivre la révision et la clarification des mécanismes et politiques visant à encourager et protéger les cadres dynamiques, créatifs, qui osent penser, osent agir et osent assumer leurs responsabilités pour l’intérêt général. Construire une société disciplinée et ordonnée, vivant et travaillant conformément à la Constitution et à la loi ; lancer un mouvement d’économie et de lutte contre le gaspillage dans toute la société.

Consolider et renforcer le potentiel de défense et de sécurité, promouvoir la diplomatie et l’intégration internationale, préserver un environnement de paix et de stabilité pour un développement rapide et durable du pays. Continuer à se concentrer sur la construction et la consolidation de la défense nationale de tout le peuple, du dispositif de défense nationale de tout le peuple, ainsi que de la sécurité populaire et du dispositif de sécurité populaire, en lien avec la construction du "dispositif du cœur du peuple" et l’édification de zones défensives solides et proactives.

Rester fermement attaché à la politique de défense des "quatre non" ; construire une Armée populaire et une Police populaire révolutionnaires, régulières, d’élite et modernes ; élever la puissance de combat des forces armées populaires afin de défendre fermement la Patrie en toutes circonstances.

Accélérer le développement d’une industrie de défense et d’une industrie de sécurité autonomes, résilientes, à double usage et modernes.

Maintenir la sécurité politique, l’ordre et la sécurité sociale ; protéger fermement la sécurité nationale, la sécurité humaine, la sécurité économique et la cybersécurité ; faire face de manière rapide et efficace aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels.

Persévérer et rester fermement attaché à la ligne de politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation, en étant un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

Développer la diplomatie dans la nouvelle ère à la mesure de la stature historique, de l’identité culturelle ainsi que du potentiel et de la position du pays.

S’intégrer de manière proactive et active à l’international, de façon profonde, substantielle et efficace ; valoriser au maximum le potentiel, les avantages, la nouvelle position et la nouvelle force du pays ; promouvoir la diplomatie économique, la diplomatie technologique et la diplomatie énergétique.

Être prêt, de manière proactive et active, à contribuer à l’effort commun de la communauté internationale dans la résolution des problèmes et défis mondiaux, y compris les conflits et les points chauds, dans l’esprit : « la solidarité crée la force, la coopération crée les bénéfices, le dialogue renforce la confiance ». Continuer à faire jouer à la diplomatie son rôle de pionnier, en coordination étroite avec la défense et la sécurité, afin de prévenir activement les risques de guerre et de conflit, de préserver un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement, et de contribuer à rehausser le prestige et la position du pays dans la région et dans le monde.Renforcer et améliorer l’efficacité de l’information et de la communication afin de créer une forte unité de perception, de volonté et d’action de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée dans l’organisation de la mise en œuvre et dans la large diffusion de l’esprit de la Résolution du XIVe Congrès du Parti.

Accélérer la communication sur les politiques, en veillant à ce que chaque grande orientation et chaque décision importante du Parti et de l’État soient pleinement, rapidement, clairement et facilement communiquées, afin d’aider la population à bien comprendre les objectifs, le contenu et la feuille de route de mise en œuvre pour pouvoir accompagner, superviser et participer activement à leur réalisation.

Accorder une attention particulière à la détection et à la large diffusion des bons modèles, des bonnes pratiques, des initiatives efficaces, des exemples de bonnes personnes et de bonnes actions, afin de créer un effet d’entraînement positif dans l’esprit de « faire reculer le mal par le beau, faire reculer le négatif par le positif », contribuant ainsi à consolider et renforcer la confiance du peuple. Lutter résolument contre les points de vue erronés et hostiles, les fausses informations, les informations nocives et toxiques, semant la confusion et attisant l’opinion publique.

Associer étroitement le travail d’information et de communication à la construction et au renforcement du grand bloc d’union nationale, en réveillant le patriotisme, la fierté nationale, l’aspiration au développement, la volonté d’autonomie et de résilience, ainsi que le sens de la responsabilité citoyenne ; mobiliser la force globale de tout le système politique, la participation active du peuple et de la communauté des entreprises, afin de surmonter ensemble toutes les difficultés et tous les défis, et de contribuer à la réalisation victorieuse des objectifs de développement socio-économique fixés.

Photo : VNA/CVN

Chaque décision prise aujourd’hui ne vise pas seulement à résoudre les problèmes immédiats, mais aussi à façonner la position et l’avenir du pays pour les décennies à venir. En regardant le chemin parcouru au cours des cinq dernières années, bien que confrontés à des "vents contraires" sans précédent, grâce à l’esprit au service du peuple et de la nation, à la fermeté de la ligne politique et au courage, à la confiance, ainsi qu’à la résolution dans la direction et la gestion, nous avons su rester calmes et confiants, "transformer le danger en opportunité", "transformer le néant en existence, le difficile en facile, l’impossible en possible", transformer les défis en moteurs, obtenir des réalisations importantes, globales, dignes d’estime et de fierté, laissant une empreinte profonde dans le processus de développement du pays.

En entrant dans le nouveau mandat de cinq ans, bien que le contexte mondial demeure marqué par de nombreuses évolutions complexes et imprévisibles, avec la position et la force accumulées au cours des 40 années de Renouveau, avec le courage, l’intelligence et l’aspiration au développement de toute la nation ; avec l’engagement résolu de tout le système politique, l’unité, l’effort commun et le consensus de l’ensemble des compatriotes et des soldats du pays sous la direction du Parti, directement et régulièrement du Bureau politique et du Secrétariat, avec à leur tête le secrétaire général Tô Lâm, nous surmonterons à coup sûr toutes les difficultés et toutes les épreuves, mettrons en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès du Parti, atteindrons les deux objectifs stratégiques centenaires, avec comme point de vue constant une croissance à deux chiffres associée à la qualité de la croissance et au développement durable, concrétisant ainsi l’aspiration à faire du pays une nation puissante et prospère, capable de se tenir aux côtés des grandes puissances des cinq continents, comme le souhaitait ardemment le bien-aimé Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN