Ligue des champions : Brahim Diaz offre la victoire au Real Madrid à Leipzig

Photo : AFP/VNA/CVN

Le meneur de jeu espagnol a donné la victoire aux Madrilènes en décochant une frappe sublime du gauche après un slalom entre quatre joueurs adverses en début de seconde période (48e, 1-0).

Une nouvelle réalisation dans un grand rendez-vous cette saison pour l'ancien Milanais devenu joker de luxe de Carlo Ancelotti, déjà buteur à deux reprises contre l'Atlético Madrid en Supercoupe d'Espagne (5-3) et en Liga la semaine passée (1-1).

"Je suis très heureux de pouvoir aider l'équipe, nous continuons à montrer que nous sommes une grande équipe. Nous avons eu des occasions et eux aussi. C'était un beau match", a déclaré le buteur du jour au micro de Movistar+.

Intraitable en Liga, les Merengues poursuivent leur sans-faute en C1 après une phase de poules bouclée avec six victoires en six rencontres, malgré un effectif incomplet et décimé par les blessures.

Une hécatombe qui semble se poursuivre, le héros du jour Brahim Diaz, visiblement touché au mollet, ayant été contraint de céder sa place à Lucas Vasquez à la 84e minute.

Brahim brille, Lunin écoeure Sesko

Les Allemands pourront regretter de ne pas avoir su faire fructifier leurs temps forts dans une première mi-temps enlevée, où ils ont fait jeu égal avec le grand Real, club le plus titré de l'histoire de la compétition (14).

Photo : AFP/VNA/CVN

Les locaux ont cru ouvrir le score dès la deuxième minute de jeu, avant que le but de Benjamin Sesko soit refusé pour un hors-jeu de position d'Henrichs devant le gardien madrilène Andriy Lunin.

La défense merengue, qui se présentait avec un charnière centrale Tchouaméni-Nacho en raison des absences d'Eder Militao, David Alaba et Antonio Rüdiger, a eu du mal à gérer les assauts adverses mais s'est montrée au final très solide, malgré plusieurs occasions franches côté Leipzig.

"On sait qu’à chaque fois on joue contre de grandes équipes, surtout en Ligue des champions. On sait qu’il va falloir faire le dos rond dans certaines phases de jeu. Mais à la fin on gagne, on continue à être solide", a résumé l'international français Aurélien Tchouaméni sur Canal+.

Le Real peut remercier son portier ukrainien, auteur de plusieurs interventions décisives devant le buteur slovène Benjamin Sesko (10e, 51e, 62e, 82e) et vigilant sur les tentatives de loin de Xavi Simons (81e) et Haïdara (82e).

Une performance de haut niveau qui pourrait permettre à Lunin de s'installer définitivement comme titulaire dans les buts dans son duel avec Kepa Arrizabalaga, en attendant le retour du Belge Thibaut Courtois pour la saison prochaine.

"Lunin a fait un grand match. C'est un gardien qui progresse. (...) Le fait de jouer lui donne de la confiance", a estimé son entraîneur Carlo Ancelotti, satisfait d'être sorti vainqueur d'un match "très disputé, très compétitif" dans lequel son équipe "a répondu présent".

À l'expérience, la Maison Blanche a finalement été sauvée par un nouvel exploit individuel, Brahim Diaz donnant un avantage certain aux Madrilènes avant le retour au Santiago Bernabéu le 6 mars prochain.

AFP/VNA/CVN