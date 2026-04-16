Le président sud-coréen Lee Jae Myung attendu au Vietnam

Le président sud-coréen, Lee Jae Myung, et son épouse effectueront une visite d’État au Vietnam du 21 au 24 avril 2026.

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Photo : Yonhap/VNA/CVN

La visite aura lieu à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse.

L’annonce a été rendue publique le 16 avril par le ministère vietnamien des Affaires étrangères dans un communiqué officiel.

VNA/CVN