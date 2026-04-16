Le président sud-coréen Lee Jae Myung attendu au Vietnam

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|Le président sud-coréen Lee Jae Myung.
|Photo : Yonhap/VNA/CVN
La visite aura lieu à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse.
L’annonce a été rendue publique le 16 avril par le ministère vietnamien des Affaires étrangères dans un communiqué officiel.
VNA/CVN