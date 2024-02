Le chef de l'ONU appelle à une réponse globale au climat et aux conflits

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au cours d'un débat public du Conseil de sécurité sur l'impact du changement climatique et de l'insécurité alimentaire sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le chef de l'ONU a appelé à une action globale pour "construire un avenir vivable et durable, libéré de la faim et du fléau de la guerre".

Il a souligné qu'il existait une corrélation directe entre le climat et la paix, et que "les ventres vides alimentaient les troubles".

Il a expliqué que les catastrophes climatiques et les conflits exacerbaient les inégalités, mettaient en danger les moyens de subsistance et déplaçaient les populations, conduisant à des tensions et à des conflits accrus, notamment dans les régions où les institutions sont fragiles et les communautés marginalisées.

Soulignant l'impact disproportionné de ces crises sur les femmes et les filles, il a indiqué que celles-ci en "payaient le prix le plus élevé".

Selon des statistiques alarmantes, "le climat et les conflits ont été les principales causes de l'insécurité alimentaire aiguë pour près de 174 millions de personnes en 2022", a-t-il ajouté.

Attirant l'attention sur des régions spécifiques, M. Guterres a indiqué que la situation était particulièrement pénible en Syrie, au Myanmar, à Gaza, en Haïti, en Ethiopie et au Sahel, où la confluence du changement climatique et des conflits conduit à de graves crises humanitaires.

Il a appelé à agir sur plusieurs points cruciaux pour atténuer ces menaces, en mettant notamment l'accent sur le respect du droit humanitaire international, le financement intégral des opérations humanitaires, la résolution des conflits, la réalisation des Objectifs de développement durable, une action climatique renforcée et des interventions financières plus ciblées.

"Nous pouvons briser le lien mortel qui existe entre la faim, le chaos climatique et les conflits, et atténuer la menace qu'ils représentent pour la paix et la sécurité internationales", a conclu M. Guterres avec espoir.

Xinhua/VNA/CVN