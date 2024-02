Présidentielle en Indonésie : début du dépouillement

Le scrutin pour les élections présidentielle et législatives en Indonésie s'est achevé mercredi 14 février à 13h00 heure locale et le dépouillement des bulletins a débuté, selon la Commission électorale générale (KPU).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Plus de 204 millions d'électeurs inscrits étaient appelés aux urnes pour ces élections générales, dont environ 53% ont moins de 40 ans, a indiqué la KPU.

Des décomptes rapides et non officiels sont par ailleurs menés par des instituts de sondages et des médias locaux, alors que les résultats devraient être connus dans le courant de la journée.

Les décomptes officiels ne sont pas attendus avant mars.

Outre son président, l'Indonésie, vaste archipel de 17.000 îles, devait élire en une seule journée 580 députés et 20.000 représentants régionaux et locaux.

Xinhua-AFP/VNA/CVN