Lando Norris défie Max Verstappen au GP d'Espagne

Lando Norris et sa McLaren ont lancé samedi 22 juin un avertissement sans frais au leader du championnat du monde de Formule 1 Max Verstappen et sa Red Bull en s'emparant de la pole position pour le GP d'Espagne qui se disputera dimanche 23 juin.

Le jeune Britannique, 24 ans, tentera de conquérir sa 2e victoire en F1 sur le circuit de Montmelo près de Barcelone après celle conquise au GP de Miami début mai.

"C'était presque un tour parfait", a reconnu Norris, déjà parti en pole au GP de Russie en 2021. "J'en ai pas eu beaucoup mais c'est la plus belle!", s'est-il exclamé avec son humour habituel.

Actuellement 3e au championnat du monde derrière Verstappen et le Monégasque de Ferrari Charles Leclerc, le natif de Bristol reconnait toutefois que la tâche sera difficile dimanche face à Verstappen qui a déjà remporté 6 victoires cette saison après avoir été couronné champion du monde les trois années précédentes alors qu'il n'a que 26 ans.

La victoire "est l'objectif. Mais cela sera difficile face à Max (Verstappen) et Lewis (Hamilton) qui s'élanceront juste derrière. Mais c'est le plan", a lancé Norris.

Sa pole position confirme que les McLaren sont actuellement les concurrentes les plus coriaces des Red Bull qui marquent quelque peu le pas cette année après avoir dominé outrageusement le plateau les deux années précédentes.

Verstappen s'est toutefois montré optimiste pour la course. "Il a été difficile de trouver le bon équilibre pour la voiture en début de weekend. On peut quand même être très heureux avec cette performance, cela nous donne des bonnes armes pour la course", a-t-il souligné.

Chez Mercedes, la 3e place de Lewis Hamilton et la 4e de George Russell mettent du baume au coeur de l'écurie allemande qui tente de remonter la pente après avoir dominé la F1 de 2014 à 2021.

"Je suis très heureux. C'est super d'être dans le top 3 car cela a été une année difficile jusqu'ici mais tout le monde fait un travail incroyable et, peu à peu, on arrive à ramener cette voiture aux avant-postes. J'espère que demain avec George (Russell), on pourra mettre la pression sur les deux voitures devant nous", a souligné Hamilton. Septuple champion du monde, le Britannique n'occupe actuellement que la 8e place au championnat du monde et n'a pas gagné de course depuis le GP d'Arabie Saoudite fin 2021. À 39 ans, il va quitter Mercedes à la fin de la saison pour rejoindre Ferrari.

- Nouvelle déception pour Ferrari -Une Scuderia qui a, encore, beaucoup déçu samedi après son weekend catastrophique au Canada il y a quinze jours. Charles Leclerc, pour l'instant 2e au classement du championnat derrière Verstappen et devant Norris, ne s'élancera que 5e, juste devant son coéquipier Carlos Sainz.

Certes, seulement trois petits centièmes séparent les deux Mercedes des deux Ferrari mais le Monégasque a fait part de sa déception de ne partir qu'en 3e ligne dimanche à 3/10e de Norris.

"C'est décevant car nous sommes plus loin du meilleur temps que nous nous y attendions. Mais l'équipe a fait du bon boulot en changeant complètement les réglages de la voiture par rapport à hier (vendredi) ce qui m'a permis de retrouver de bonnes sensations. Mais la vitesse n'était pas au rendez-vous", a-t-il constaté.

Les Ferrari devancent des monoplaces qu'on n'attendait pas à pareille fête, les Alpine des Français Pierre Gasly et Esteban Ocon. L'écurie française sort des tréfonds dans lesquels elle était tombée en début de saison. Gasly a pris la 7e place alors qu'Ocon, initialement 9e, partira en 8e position sur la grille de départ en raison de la pénalité qu'a reçu après le GP du Canada Sergio Pérez (Red Bull).

Déjà dans les points au GP du Canada il y a deux semaines, les monoplaces françaises confirment leur retour dans le haut du peloton. "C'est notre meilleur résultat de la saison jusqu'ici", a souligné le responsable de l'équipe Bruno Famin. "Cela dit, le samedi ne rapporte aucun point et c'est très important de continuer à travailler pour amener les deux voitures dans les points demain (dimanche)'', a-t-il souligné.

