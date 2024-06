Euro-2024 : Jovic arrache le nul pour la Serbie contre la Slovénie

La Slovénie concède le deuxième match nul de son tournoi en Allemagne après celui décroché contre le Danemark il y a cinq jours. Elle devra prendre au moins un point contre l'Angleterre, l'une des favorites du tournoi, mardi à Cologne pour espérer se qualifier pour la première fois pour la phase à élimination directe de l'Euro.

De son côté, la Serbie, battue par l'Angleterre (1-0) pour son entrée en lice a été au bord du précipice, mais garde finalement ses chances de voir les huitièmes de finale, avant de défier le Danemark, toujours à Munich, dans cinq jours.

Sous une chaleur étouffante par 27 degrés, la Slovénie et la Serbie ont toutes les deux touché les montants, Timi Elsnik pour les Slovènes sur le poteau en première période et Aleksandar Mitrovic pour les Serbes en seconde période sur la barre transversale.

Dans une rencontre équilibrée, l'ouverture du score pour la Slovénie n'est pas venue de l'attaquant du RB Leipzig Benjamin Sesko, bien plus discret que contre le Danemark, mais du latéral droit de Celje Zan Karnicnik à l'entame des vingt dernières minutes.

Le défenseur a récupéré la balle devant sa surface de réparation, a lancé le contre et s'est retrouvé au second poteau pour tromper Predrag Rajkovic. Karnicnik est le deuxième latéral slovène à marquer pour sa sélection, puisque c'est Erik Janza qui avait égalisé en seconde période contre le Danemark.

Dans ce duel des Balkans un peu plus tendu sur la pelouse et dans les tribunes (quelques verres en plastique ont été jetés des tribunes slovènes vers le gardien serbe et inversement des tribunes serbes vers le gardien slovène Jan Oblak) en fin de rencontre, l'égalisation est venue au bout du temps additionnel (90+5).

Sur un corner pour la Serbie, Luka Jovic est parvenu à se glisser entre Jaka Bijol et Karnicnik pour reprendre la balle de la tête et la mettre hors de portée d'Oblak. L'arbitre a sifflé la fin du match dans la foulée, alors que deux fumigènes ont atterri sur la pelouse.

