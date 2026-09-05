La robotique et l'IA occupent le devant de la scène à l'ouverture de l'IFA 2026 à Berlin

L’IFA Berlin 2026, l’un des plus grands salons mondiaux consacrés à l’électronique grand public et à l’électroménager, a ouvert ses portes vendredi 4 septembre, avec la robotique et l’intelligence artificielle (IA) au centre de l’attention.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les organisateurs, l’édition de cette année a attiré plus de 1.900 marques venues du monde entier. Les visiteurs peuvent découvrir un large éventail de technologies de pointe et d’innovations au cours de cet événement de cinq jours, couvrant notamment les maisons connectées, l’électronique grand public de nouvelle génération, la mobilité et d’autres domaines émergents.

Leif Lindner, Pdg d’IFA Management, a déclaré que le salon a pour objectif de "rendre l’innovation tangible et de poser des jalons à une époque où la technologie évolue plus vite que jamais".

Soulignant l’un des principaux tournants technologiques qui marquent l’édition de cette année, M. Lindner a indiqué que l’IA dépasse désormais la simple génération de contenus et de tâches complexes pour s’imposer de plus en plus dans le monde physique. Parallèlement, des modèles d’IA plus compacts et plus économes en énergie sont intégrés dans les smartphones, les véhicules, les appareils électroménagers et d’autres produits du quotidien.

Lors de l’IFA de cette année, les marques chinoises continuent d’afficher une forte présence. Des entreprises telles que TCL, Hisense, Haier, DJI et Xiaomi ont présenté leurs derniers produits et technologies, attirant une attention considérable de la part des médias et des visiteurs.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

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TCL participe au salon IFA pour la 16e année consécutive avec un espace d'exposition de 2.662 mètres carrés. "Sous le thème “AI Inspired Life”, ce que nous souhaitons présenter cette année à l’IFA va au-delà d’une simple gamme de produits étendue. Nous voulons montrer un mode de vie à l’ère de l’IA", a dit Daniel Sun, directeur technique de TCL Industries, lors d’un entretien exclusif accordé à Xinhua.

Des écrans permettant aux utilisateurs d’interagir avec l’IA dans différents espaces et scénarios aux appareils électroménagers capables de réagir de manière plus naturelle aux personnes et à leur environnement, cette exposition met en avant la façon dont les différents produits connectés s’associent de plus en plus pour créer au quotidien des expériences plus intégrées, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN