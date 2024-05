Kodi, star d'un Festival de Cannes qui a du chien

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je suis tombée amoureuse de Kodi, la Palm Dog, pour moi, c'est génial, ça permet de considérer les chiens comme des acteurs", s'est réjouie au micro la réalisatrice franco-suisse du film, Laetitia Dosch, présente au côté de l'animal lors de la remise du prix sur une plage.

"Kodi est d'ailleurs dans les crédits du film comme un acteur et il est sur l'affiche", a-t-elle poursuivi. Kodi, 9 ans, succède à Messi, Border Collie qui brillait dans Anatomie d'une chute, Palme d'Or l'an dernier.

Ce doublé ne risque pas d'arriver cette année car Le procès du chien est programmé dans la section Un certain regard. Il y a vraiment un effet Messi, car les journalistes accrédités n'avaient jamais été aussi nombreux pour couvrir la Palm Dog.

Kodi, dans la vraie vie, est un ancien chien des rues de Narbonne (Sud de la France) passé par un refuge.

"Laetitia Dosch nous avait dit +Kodi n'aura pas grand-chose à faire+, mais en recevant le scénario j'ai quand même listé 80 à 100 actions", s'est souvenue pour l'AFP Juliette Roux-Merveille, coach d'une compagnie d'animaux de spectacles basée en Vendée (Ouest de la France).

"Amour inconditionnel"

"Kodi ne savait pas hurler, on a enregistré un miaulement de chaton affamé et ça l'a fait hurler, ça a marché. Il ne montrait jamais les crocs, on a travaillé un aboiement où on les voit", détaille-t-elle encore.

Le grand prix du jury, soit le 2e trophée le plus important, a été remis à l'autre prétendante, Xin, femelle Jack Russell croisée lévrier de Black Dog, du Chinois Guan Hu, également dans la section Un certain regard.

L'animal, chien errant dans le film chinois, a été adopté à la fin du tournage par l'acteur principal Eddie Peng. Lui aussi était présent, au côté de l'animal. "C'est elle la star du film", a commenté le comédien, qui a parlé "d'amour inconditionnel" avec sa chienne.

"Dans nos critères pour attribuer la Palm Dog, on est attaché au bien-être animal, on est très attentif aux conditions de tournage, on se renseigne à chaque fois", expose Anthony Pruvost, fondateur de Woopets. Ce média français dédié aux animaux de compagnie gère la Palm Dog depuis 2023.

Le lauréat 2023, Messi, a connu un après-Cannes hors normes. Après la Palme d'Or, le film a récolté l'Oscar du scénario. L'occasion pour le Border Collie de huit ans de faire exploser les réseaux sociaux lors d'un déjeuner des nominés avec des selfies viraux pris par les acteurs Ryan Gosling, Bradley Cooper ou encore la chanteuse Billie Eilish.

Un dispositif avec des fausses pattes avait même été installé pour que le chien applaudisse pendant la cérémonie à Los Angeles.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Dimension internationale"

Cette année, Messi est revenu sur le tapis rouge, équipé de micro et caméra 360° pour recueillir la parole de personnalités, avec la complicité de l'humoriste français Raphaël Mezrahi. On l'a vu faire son show avec Laetitia Dosch ou encore la chanteuse française Zaho de Sagazan, qui avait chanté lors de la cérémonie d'ouverture.

Cette pastille télé, Woof ! Messi au festival de Cannes, a été diffusée pendant le Festival sur France 2, France 3, Culturebox et TV5 Monde. Un best-of a aussi été relayé sur TikTok.

Messi a eu de la concurrence sur les marches, avec Pilaf, le chihuahua de la star américaine Demi Moore, prisé des photographes.

"Depuis la création de ce prix en 2001, sa médiatisation va croissante, ce n'est plus un évènement seulement français et avec Messi, ça a pris une nouvelle dimension internationale" commente Anthony Pruvost.

"À Cannes, les chiens étaient bons, cette année encore", écrit cette semaine le New York Times.

AFP/VNA/CVN