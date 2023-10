Israël annonce la reprise des cours malgré le conflit en cours avec le Hamas

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Commandement intérieur israélien et le ministère de l'Éducation ont divisé le pays en zones verte, jaune et rouge pour organiser une reprise progressive des cours.

Dans la zone verte, qui comprend le Sud du pays, la reprise des cours sera autorisée sans aucune restriction, sauf dans les secteurs proches de la bande de Gaza.

Dans la zone jaune, qui couvre une partie du Nord et du Centre, les cours ne sont autorisés que dans les écoles et les crèches disposant d'un accès rapide à des abris.

Dans la zone rouge, qui comprend Tel-Aviv, les secteurs les plus proches de Gaza et la zone frontalière Nord, les écoles et les crèches resteront fermées, et les cours auront lieu à distance.

Le ministre a également annoncé que les prochains examens d'entrée à l'université seraient reportés d'un mois.

Les écoles et les crèches du pays ont été fermées le 8 octobre, un jour après le début d'un conflit sanglant entre Israël et le Mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas), au pouvoir à Gaza.

Xinhua/VNA/CVN